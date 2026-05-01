Svi su rekli - stradao je najbolji od nas: Nada Budiša o pogibiji supruga Drage

Nada Budiša iz Banjaluke svjedočila je o suprugu Dragi Budiši (1961–1993), pripadniku Vojske Republike Srpske, koji je kao pripadnik protivvazdušne odbrane poginuo 5. avgusta 1993. godine.

Drago Budiša bio je čovjek koga su, kako svjedoči njegova supruga, svi voljeli. Njegovi saborci su, nakon njegove pogibije, rekli: "Poginuo je najbolji od nas”.

Republika Srpska Izvještaj Vlade Srpske SB UN: Uzurpator Šmit destruktivniji nego prethodnici

Svjedočenje Nade Budiše govori o nastojanju da se ljubav, vrijednosti i sjećanje na Dragu sačuvaju kroz porodicu i vaspitanje djece, koju je odgajala u uvjerenju da je njihov otac i dalje prisutan u njihovim životima, kroz žrtvu koju je podnio i vrijednosti koje im je ostavio.

Zahvaljujući svjedočanstvu Nade Budiše koje je Memorijalni centar trajno sačuvao, cjelokupan srpski narod imaće priliku da sazna za žrtvu koju je njen suprug podnio za Republiku Srpsku.

Republika Srpska Karan: "Bljesak" je ratni zločin i etničko čišćenje

Memorijalni centar Republike Srpske poziva sve koji su izgubili članove porodice ili su lično preživjeli stradanja da podijele svoje svjedočanstvo, kako bi sjećanje na žrtve bilo trajno sačuvano.

Svi koji žele da ostave svjedočenje mogu nas kontaktirati putem imejl adrese: komunikacije@mcrs.vladars.rs ili putem broja telefona: 051/222-999.

Svjedočenje Nade Budiše pogledajte u video prilogu u nastavku.