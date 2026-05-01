Dodik: Polako se razotkriva negativna osuda prema Srbima koja je trajala više od 30 godina

ATV
01.05.2026 11:38

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Činjenice ne mogu biti trajno zanemarene, a negativna osuda prema Srbima koja je trajala više od 30 godina, polako se razotkriva, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTRS.

Dodiku je uručeno priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet Džadson"u američkom gradu Eldžinu.

"Zahvalan sam Univerzitetu ovdje što je došao do mog imena i pružio priliku da kažem u toj zajednici naše viđenje i našu istoriju", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da mu se pružila prilika da kaže, da, bilo je zločin i od strane Srba, ali bilo je i zločina nad Srbima.

"I da kažemo da mi ne želimo da činimo ništa što nije predviđeno Ustavom", rekao je Dodik.

Kaže da bi to trebalo biti vrlina, ali ipak su nam sudili.

"Mi se pozivamo na Ustav, a oni kažu da mi ne razumijemo neke stvari Danas vjerujemo da ljudi čuju, gotovo je ogavno da je jedna moćna zemlja uvodila sankcije bez ikakvih razloga, navodno braneći nacionalne interese", kaže Dodik.

Podsjeća da su uvodili bizarne sankcije i dodaje da je to sad nešto što mnogi ljudi ovdje razumiju.

"Oni se bore protiv toga, razumiju šta znači sudski proces protiv mene, jer je takav sličan vođen i protiv Trampa. Ne želim da se upoređujem, ali isti je povod, struktura i logika. Bilo mi je drago što sam imao prilku da to sve kažem ovdje i da ih upoznam sa istorijom našeg naroda Sada vidimo da Njemačka ponovo prlja ruke kod nas, uticajem putem Kristijana Šmita, koji je apsolutno nelegitiman. To nije samo poniženje Njemačke, da je jedan takav čovjek predstavlja Njemačku, to je nešto što njih treba da bude sramota, a ne nas", naveo je Dodik.

Istakao je da Srpska želi mir.

"Zahvaljujući i našoj crkvi ovdje je održano okupljanje i održivost naše zajednice Ovdje nije samo okupljanje na liturgijama, postoje razne sportski i drugi kulturno-umjetnički klubovi Ovdje postoje manifestacije koje se održavaju, tako da je Čikago vidljivo srpski grad", zaključio je Dodik.

