Selak: Snažne institucije i socijalna pravda - garant prava radnika

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak čestitao je radnicima Prvi maj, ističući da su socijalna pravda, zaštita prava radnika i snažne institucije temelj stabilnosti i razvoja Srpske.

Selak, koji je i predsjednik Socijalističke partije Srpske, naglasio je da su solidarnost, socijalna pravda i zaštita prava radnika duboko utkane u politiku te stranke, te da je jačanje institucija ključni preduslov za njihovo puno ostvarivanje.

"Naša politika usmjerena je na ekonomski razvoj koji obezbjeđuje rast plata i bolje uslove za svakog radnika. Prioritet naše generacije je izgradnja sistema u kojem radnici imaju sigurnost, zaštitu i dostojanstvene uslove rada", naveo je Selak.

Dodao je da je vladavina prava temelj takvog sistema, a da su snažne institucije garant da će prava radnika biti poštovana i zakoni dosljedno primjenjivani.

Prema njegovim riječima, svako zaštićeno radno mjesto i svako unapređenje uslova rada predstavljaju korak naprijed u jačanju Republike Srpske.