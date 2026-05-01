Selak: Snažne institucije i socijalna pravda - garant prava radnika

Autor:ATV
Komentari:0
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak čestitao je radnicima Prvi maj, ističući da su socijalna pravda, zaštita prava radnika i snažne institucije temelj stabilnosti i razvoja Srpske.
Selak, koji je i predsjednik Socijalističke partije Srpske, naglasio je da su solidarnost, socijalna pravda i zaštita prava radnika duboko utkane u politiku te stranke, te da je jačanje institucija ključni preduslov za njihovo puno ostvarivanje.
"Naša politika usmjerena je na ekonomski razvoj koji obezbjeđuje rast plata i bolje uslove za svakog radnika. Prioritet naše generacije je izgradnja sistema u kojem radnici imaju sigurnost, zaštitu i dostojanstvene uslove rada", naveo je Selak.
Dodao je da je vladavina prava temelj takvog sistema, a da su snažne institucije garant da će prava radnika biti poštovana i zakoni dosljedno primjenjivani.
Prema njegovim riječima, svako zaštićeno radno mjesto i svako unapređenje uslova rada predstavljaju korak naprijed u jačanju Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h2
Najnovije
Trenutno na programu