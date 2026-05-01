Srpsku za tri mjeseca posjetilo 98.389 turista

ATV
01.05.2026 09:47

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke
Foto: ATV

Republiku Srpsku je tokom tri mjeseca ove godine posjetilo 98.389 turista, što je za 4,6 odsto više nego u istom periodu lani, rečeno je u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Turisti su ostvarili 277.895 noćenja, što je za 8,1 odsto više.

- Ako uporedimo broj ostvarenih noćenja tokom tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani, planinska mjesta zabilježila su povećanje od 24,4 odsto, a banjska za 3,4 odsto, dok su ostala turistička mjesta ostala na istom nivou - rekla je saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Sanela Šimun.

Ona je napomenula da su se gosti u prosjeku zadržavali tri dana.

Kao i prethodne godine, osim domaćih turista najveću posjetu ostvarili su gosti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih evropskih zemalja ističu Turska, Austrija, Njemačka i Italija.

Šimunova je navela da su domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim, planinskim i mjestima koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.

- Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim ostalim turističkim mjestima i planinskim mjestima - rekla je Šimunova.

(SRNA)

