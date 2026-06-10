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Nevrijeme iz Slovenije stiglo u Hrvatsku

Autor:

ATV
10.06.2026 23:02

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Невријеме из Словеније стигло у Хрватску
Foto: Vecernji.hr

Nevrijeme je zahvatilo i gornje Međimurje, a dojave stižu iz opština Štrigova i Sveti Martin na Muri. Prema riječima jedne čitateljke, nevremenu nije prethodila kiša.

"Grad je počeo da pada iznenada. Nevrijeme je stiglo iz smjera Slovenije", kazala je ona.

Dolazak olujnog sistema bio je najavljen još tokom dana. Radarski snimci pokazivali su približavanje snažnih grmljavinskih oblaka iz Slovenije prema sjeveru Hrvatske, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja za više regija.

Za zagrebačku i osječku regiju na snazi su upozorenja zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena, lokalnog grada i olujnih udara vjetra. Meteorolozi ističu da je vjerovatnoća pojave grmljavinskog nevremena veća od 70 odsto.

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Pod žutim upozorenjem nalaze se i karlovačka, gospićka i riječka regija.

Nestabilne vremenske prilike nastaviće se i tokom četvrtka. Prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i čestim pljuskovima praćenim grmljavinom, a ponegdje su moguća i izraženija nevremena.

Uz to se očekuje osjetan pad temperature vazduha. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a tokom četvrtka mjestimično i jak.

Na Jadranu se takođe očekuje promjenljivo vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

(Večernji.hr)

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nevrijeme

Hrvatska

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