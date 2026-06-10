Usmrćene 62 svinje zbog afričke kuge

Virus afričke kuge svinja potvrđen je u manjem objektu sa držanim svinjama u naselju Ivanovo, na području opštine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, nakon što je 9. juna zaprimljen pozitivan laboratorijski izvještaj Hrvatskog veterinarskog instituta.

Obavezno usmrćivanje

Odmah nakon potvrde bolesti, nadležne veterinarske službe započele su sprovođenje svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti u skladu sa zakonom, koje uključuju obavezno usmrćivanje svih prijemčivih životinja u objektu, njih 62, te njihovo neškodljivo uklanjanje.

U toku je sprovođenje epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske, s ciljem utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.

Objekat u kojem je potvrđena afrička kuga svinja već se nalazi u zoni ograničenja III, koja je prethodno određena zbog izbijanja ove bolesti.

Ministarstvo će dodatnim rješenjem odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar zone III, u kojima će se sprovoditi dodatne mjere kontrole i sprečavanja daljeg širenja bolesti, u skladu sa zakonodavstvom.

Dalje mjere

U petak, 12. juna 2026. godine, u Osijeku će biti održan radni sastanak nadležnih službi, na kojem će, na osnovu prikupljenih informacija sa terena, biti utvrđene dalje mjere odgovora na pojavu bolesti.

U Ministarstvu ističu da, zajedno sa Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom i ovlašćenim veterinarskim organizacijama, kontinuirano sprovode mjere sprečavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja afričke kuge svinja.

Naglašavaju da je sistem na visokom nivou spremnosti, te da sve nadležne službe postupaju prema unaprijed utvrđenim protokolima.

Na kraju su pozvali sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere, sarađuju sa nadležnim službama i hitno prijave svaku sumnju na bolest ovlašćenom veterinaru.

(Agroklub.ba)