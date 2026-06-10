U Hrvatskoj potvrđena afrička svinjska kuga

U Osječko-baranjskoj županiji, u Opštini Viljevo, registrovan je virus afričke svinjske kuge, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske.

Prisustvo virusa Ministarstvo je potvrdilo na osnovu laboratorijskog izvještaja Hrvatskog veterinarskog instituta i odmah je započelo sprovođenje svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti u skladu sa zakonom, što podrazumijeva i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu u kojem je virus registrovan, njih 62, kao i njihovo neškodljivo uklanjanje.

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U toku je sprovođenje epidemiološkog istraživanja koje sprovodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.