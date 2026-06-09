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Izdata upozorenja u Hrvatskoj, stiže nagla promjena

Autor:

ATV
09.06.2026 22:13

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Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

U susjednoj Hrvatskoj najavljena je nagla promjena vremena koja će u naredna dva dana donijeti nestabilne i potencijalno opasne vremenske prilike, posebno u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje.

Meteorolozi upozoravaju na pojačan vjetar, grmljavinske pljuskove i osjetan pad temperatura.

Hrvatska se već od srijede nalazi pod uticajem jače promjene vremena, a prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u dijelovima zemlje moguće je i izraženije grmljavinsko nevrijeme. Najugroženija je zagrebačka regija, gd‌je je izdato narandžasto upozorenje zbog jakog vjetra i grmljavinskih procesa.

Dva dana nestabilnog vremena i olujni udari vjetra

Meteorolozi najavljuju da će u srijedu nakon južine uslijediti lokalno jači pljuskovi, dok se u četvrtak očekuje još izraženija nestabilnost, uz okretanje vjetra na sjeverni i sjeveroistočni smjer. Udari vjetra mogli bi lokalno prelaziti 55 km/h, a postoji i povećana vjerovatnoća grmljavine.

U petak se, prema prognozama, očekuje postepeno smirivanje vremena i razvedravanje sa zapada, ali uz niže temperature i svježije uslove u odnosu na prethodne dane.

Upozorenja na snazi, dio regija pod meteoalarmom

DHMZ je izdao žuta i narandžasta upozorenja za više regija, uključujući sjever Hrvatske, Karlovac, Gospić i sjeverozapadnu obalu Istre. Posebno se izdvajaju zagrebačka i osječka regija, gd‌je je najviši nivo upozorenja na snazi zbog mogućih oluja i jakog vjetra.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u periodima jačih udara vjetra i lokalnih grmljavinskih nevremena, te praćenje zvaničnih meteoroloških upozorenja.

(Radio Sarajevo)

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nevrijeme

promjena vremena

Hrvatska

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