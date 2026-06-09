Helikopteru MUP-a otkazala oba motora: Pilot spasio sedam života

Autor:ATV
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U vrletima iznad Prokletija u nedjelju popodne odigrala se drama u helikopteru Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što je posada tokom operacije utvrdila da su otkazala oba motora na letjelici staroj gotovo pola vijeka.
Riječ je o helikopteru MUP-a „Bell 212“, koji je tokom akcije spašavanja, prema prvim informacijama, doživio kvar na oba motora. I pored izuzetno teške situacije, pilot je uspio zadržati kontrolu nad letjelicom i bezbjedno je prizemljiti.
Prema navodima upućenih, pilot je vrhunskom vještinom i uz određenu dozu sreće, iz autorotacije uspio da helikopter spusti u blizini lokalnog puta Gusinje–Grebaje, čime je spašeno sedam osoba – tri člana posade i četiri pripadnika Gorske službe spašavanja.
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Stručnjaci iz avijacije navode da je gotovo nemoguće da istovremeno otkažu oba motora.
Letjelica koja je učestvovala u incidentu stara je 47 godina i ranije je, zbog tehničke neispravnosti, bila prizemljena. Tek prošle godine, nakon niza ulaganja i popravki, vraćena je u operativnu upotrebu.
Helikopter je u proteklom periodu imao veliki broj letova, posebno u danima Samita Evropske unije u Tivtu, kao i tokom akcija spašavanja na Durmitoru i Prokletijama, gdje je na kraju i došlo do kvara.
Ovo je bio jedini operativni helikopter MUP-a u posljednjim mjesecima, pa nakon incidenta služba ostaje bez upotrebljivih letjelica.
- Vjerovatno je došlo do zamora i kvara na oba motora - naveo je sagovornik "Vijesti".
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Helikopter "Bell 212" posljednji veliki servis motora imao je prije tri godine u ovlaštenom servisu u Atini.
Prema dostupnim informacijama, 18. juna bio je planiran novi redovni servis motora.
U Avio-helikopterskoj jedinici godinama upozoravaju na loše stanje i starost letjelica, zbog čega je flota dugo bila djelimično ili potpuno prizemljena.
Iako su određena sredstva uložena i dio flote obnovljen, kapaciteti i dalje nisu dovoljni za sve misije traganja i spašavanja, gašenje požara, kao i nadzor iz zraka.
- Ovo je posljednja opomena i srećom da smo prošli bez posljedica - upozorili su iz jedinice.
Većina pilota Avio-helikopterske jedinice prethodnih sedmica bila je na obuci na simulatoru, gdje su uvježbavali vanredne procedure, što je, kako se pretpostavlja, moglo doprinijeti uspješnom ishodu.
Zbog stanja flote doveden je u pitanje i opstanak jedinice, jer bez nabavke novih helikoptera država ostaje bez adekvatne vazdušne podrške za spasilačke i druge operacije.
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Iz MUP-a je saopšteno da je helikopter bio angažovan putem Operativno-komunikacionog centra, te da je zbog nepredviđenog tehničkog kvara posada bila prinuđena na prinudno slijetanje u opštini Gusinje.
U incidentu nije bilo povrijeđenih, a posada je bezbjedno prizemljila letjelicu.
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