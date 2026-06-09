Helikopteru MUP-a otkazala oba motora: Pilot spasio sedam života

U vrletima iznad Prokletija u ned‌jelju popodne odigrala se drama u helikopteru Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što je posada tokom operacije utvrdila da su otkazala oba motora na letjelici staroj gotovo pola vijeka.

Riječ je o helikopteru MUP-a „Bell 212“, koji je tokom akcije spašavanja, prema prvim informacijama, doživio kvar na oba motora. I pored izuzetno teške situacije, pilot je uspio zadržati kontrolu nad letjelicom i bezbjedno je prizemljiti.

Prema navodima upućenih, pilot je vrhunskom vještinom i uz određenu dozu sreće, iz autorotacije uspio da helikopter spusti u blizini lokalnog puta Gusinje–Grebaje, čime je spašeno sedam osoba – tri člana posade i četiri pripadnika Gorske službe spašavanja.

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Stručnjaci iz avijacije navode da je gotovo nemoguće da istovremeno otkažu oba motora.

Letjelica koja je učestvovala u incidentu stara je 47 godina i ranije je, zbog tehničke neispravnosti, bila prizemljena. Tek prošle godine, nakon niza ulaganja i popravki, vraćena je u operativnu upotrebu.

Helikopter je u proteklom periodu imao veliki broj letova, posebno u danima Samita Evropske unije u Tivtu, kao i tokom akcija spašavanja na Durmitoru i Prokletijama, gd‌je je na kraju i došlo do kvara.

Ovo je bio jedini operativni helikopter MUP-a u posljednjim mjesecima, pa nakon incidenta služba ostaje bez upotrebljivih letjelica.

- Vjerovatno je došlo do zamora i kvara na oba motora - naveo je sagovornik "Vijesti".

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Helikopter "Bell 212" posljednji veliki servis motora imao je prije tri godine u ovlaštenom servisu u Atini.

Prema dostupnim informacijama, 18. juna bio je planiran novi redovni servis motora.

Posljednja opomena

U Avio-helikopterskoj jedinici godinama upozoravaju na loše stanje i starost letjelica, zbog čega je flota dugo bila d‌jelimično ili potpuno prizemljena.

Iako su određena sredstva uložena i dio flote obnovljen, kapaciteti i dalje nisu dovoljni za sve misije traganja i spašavanja, gašenje požara, kao i nadzor iz zraka.

- Ovo je posljednja opomena i srećom da smo prošli bez posljedica - upozorili su iz jedinice.

Većina pilota Avio-helikopterske jedinice prethodnih sedmica bila je na obuci na simulatoru, gd‌je su uvježbavali vanredne procedure, što je, kako se pretpostavlja, moglo doprinijeti uspješnom ishodu.

U pitanju opstanak jedinice?

Zbog stanja flote doveden je u pitanje i opstanak jedinice, jer bez nabavke novih helikoptera država ostaje bez adekvatne vazdušne podrške za spasilačke i druge operacije.

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Iz MUP-a je saopšteno da je helikopter bio angažovan putem Operativno-komunikacionog centra, te da je zbog nepredviđenog tehničkog kvara posada bila prinuđena na prinudno slijetanje u opštini Gusinje.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, a posada je bezbjedno prizemljila letjelicu.