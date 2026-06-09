Tramp potvrdio da je Iran oborio američki helikopter: Odgovorićemo

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran odgovoran za obaranje američkog helikoptera tipa Apač tokom prethodne noći iznad Ormuskog moreuza.

Prema riječima američkog predsjednika, letjelica je patrolirala iznad ovog ključnog pomorskog pravca za međunarodni transport nafte i robe.

U helikopteru su se nalazila dva pilota, ali su obojica ostala "bezbjedna i nepovrijeđena", dodao je Tramp.

On je takođe izjavio da Sjedinjene Države "moraju, iz nužde, da odgovore na ovaj napad".

U svom saopštenju na mreži Truth Social Tramp je naveo da je Iran odgovoran za incident i naglasio da će Vašington preduzeti odgovarajuće mjere kao odgovor.

Sjedinjene Države i Iran i dalje su formalno vezani sporazumom o prekidu vatre, koji je ponovo uspostavljen u ponedjeljak nakon što su Iran i Izrael razmijenili vatru u nedjelju uveče.

Iran je napao Izrael u, kako je naveo, odgovoru na pojačanu izraelsku ofanzivu u Libanu, gdje se Izraelske odbrambene snage (IDF) bore protiv Hezbolaha, saveznika Irana.

Iran i Sjedinjene Države takođe su međusobno izveli ograničene vojne udare. Američka vojska je više puta obarala iranske dronove i gađala lokacije povezane sa lansiranjem raketa, uključujući napade izvedene rano u subotu ujutru.

(Telegraf)