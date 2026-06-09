Grajf: Istina o Jasenovcu mora se prenositi svakog dana

Svjetski poznati istoričar iz Izraela specijalizovan za izučavanje Holokausta Gideon Grajf izjavio je danas na Palama da je posljednjih 14 godina posvetio dokumentovanju stradanja Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu, ističući da je riječ o mjestu nezapamćene brutalnosti čije žrtve ne smiju biti zaboravljene.

Grajf, koji je na Filozofskom fakultetu na Palama održao predavanje o temi "Holokaust i kultura pamćenja", rekao je da je tokom višegodišnjih istraživanja došao do saznanja o brojnim načinima mučenja i likvidacije zatočenika u ustaškom logoru Jasenovac, prenosi Srna.

"Otkrio sam čak 57 načina na koje su vršene egzekucije. Po brutalnosti oduzimanja života, ono što se dešavalo u Jasenovcu bilo je strašnije od onoga što su Nijemci radili u Aušvicu i drugim logorima. Zbog toga sam odlučio da napravim dokumentovanu evidenciju patnji i svega što su ljudi tamo preživljavali", dodao je Grajf.

On je istakao da se prije početka njegovih istraživanja o Jasenovcu znalo mnogo manje nego danas.

"Najvažnije je što ljudi sada znaju šta se tamo dešavalo i što su mnoge činjenice dokumentovane i dokazane. Nije sve još dovoljno istraženo, ali smo na dobrom putu da pokažemo istinu o Jasenovcu i zločinima koje su ustaše počinile nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata", naveo je Grajf.

On je istakao da je brutalnost zločina u Jasenovcu teško opisati, da su ljudi zvjerski ubijani.

Govoreći o kulturi pamćenja, on je poručio da žrtve moraju ostati trajno prisutne u kolektivnom sjećanju i da bi to bila i njihova želja i poruka.

On kaže da su neki od njih proglašeni mučenicima, kao što su jasenovački mučenici, ali je i da je važno sjećati ih se svakodnevno.

Povodom sutrašnje projekcije filma "Šaulov sin", koji je zasnovan na njegovoj knjizi "Plakali smo bez suza", Grajf je naveo da film vjerodostojno prikazuje strahote stradanja u Aušvicu.

On dodaje da je to težak film za gledanje, ali važan jer na realističan način prikazuje dio užasa koje su zatočenici proživljavali, te smatra da bi ga trebalo pogledati što više ljudi kako bi razumjeli razmjere stradanja.

Njegovo predavanje održano je u okviru naučnog skupa "Holokaust i genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: sociološki i politikološki aspekti", koji je juče počeo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

Skup organizuju Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.