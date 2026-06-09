Sutra pretežno sunčano, poslije podne ponegdje moguća kiša

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti, te dnevnom temperaturom vazduha do 34 stepena Celzijusova.
Jutro će biti pretežno vedro, a tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koja lokalno na sjeveru i istoku može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U večernjim časovima doći će do jačeg naoblačenja sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u Krajini.
Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Han Pijesak i Čemerno 21, Gacko, Kalinovik i Kneževo 24, Sokolac 25, Livno 26, Mrkonjić Grad i Sarajevo 27, Bileća i Drvar 28, Srbac, Foča i Srebrenica 29, Zvornik, Novi Grad, Trebinje, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 30, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor i Rudo 31, Višegrad i Mostar 33 stepena Celzijusova.
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