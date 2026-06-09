Uručeni automobili domovima zdravlja u Kneževu, Mrkonjić Gradu i Čelincu

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uručio je automobile za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić Grad i Čelinac radi unapređenja usluga sestrinstva u zajednici.

Šeranić je automobile uručio zajedno sa predstavnicima Fondacije "Fami", u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH.

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Dodjela automobila dio je vrijedne podrške ovim domovima zdravlja za razvoj usluga sestrinstva u zajednici, koje pružaju medicinske sestre-tehničari, koji su u prethodnom periodu završili i dodatnu edukaciju za pružanje takve vrste usluga u kućnim uslovima.

U okviru Projekta ovi domovi zdravlja dobili su i patronažne torbe sa neophodnom opremom za pružanje usluga sestrinstva u zajednici, a obezbijeđena im je i neophodna oprema za jednu prostoriju u kojoj će medicinske sestre-tehničari pružati preventivne usluge.

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Projekat jačanja sestrinstva u BiH podržava Vlada Švajcarske, a u Republici Srpskoj realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Fondacija "Fami".

(SRNA)