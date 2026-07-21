Majers se vratio u Borac

Pred fudbalerima Borca u četvrtak je novi evropski ispit, a dva dana pred utakmicu protiv Petrokuba sa Gradskog stadiona stigla je potvrda da se u klub vratio Bart Majers.

Holandski defanzivac pretprošle sezone bio je neizostavan dio istorijskih uspjeha banjalučkog kluba na evrosceni. U paru sa Jurihom Karolinom predstavljao je nepremostivu prepreku brojnim klubovima i biće veliko pojačanje za "crveno-plave" koji će pokušati da se ponovo domognu plasmana u Ligu konferencija.

Majers je prošlu sezonu proveo u redovima marokanskog Vidada za koji je odigrao 11 utakmica.