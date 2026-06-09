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Dodik: Imamo šum na relaciji sa Briselom, ali je svakako riječ o najgoroj administraciji

Autor:

ATV
09.06.2026 18:39

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предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ističe da Republika Srpska ima dobre odnose sa najvažnijim zemljama svijeta, ali priznaje da postoji šum sa briselskom administracijom koja je po njemu najgora.

"Imamo dobre odnose sa novom američkom administracijom što je bilo ključno za relaksaciju odnosa na globalnom nivou. Sa Ruskom federacijom imamo izvanredne strateške odnose. Posljednje posjete su to potvrdile. Sa Kinom gradimo dobre odnose. Priznajem da imamo šumove na relaciji sa briselskom administracijom, ali ovo je svakako najgora briselska administracija. Najbolje bi bilo da da se sačeka novo vrijeme, neke nove ljude", rekao je Dodik.

On je istakao da je strateški interes Republike Srpske put ka EU, ali ne pod svaku cijenu.

"Da budemo dio EU u kojoj nemamo pravo glasa, u kojoj ćemo biti logistika za njihove militantne strukture ili da budemo samo provodioci njihovih odluka, a da nas niko ništa ne pita, to bi bilo poniženje. Srpska ne treba takvu poziciju. Pokušavamo da pobjegnemo od uvlačenja u geopolitičke razmirice. Glavni problem je sada EU i Rusija. EU preko Ukrajine vodi rat protiv Rusije. Vidljivo je da EU od političke organizacije koja je u prošlosti bila primamljiva, sve više postaje vojna organizacija. Sama činjenica što se Njemačka militarizuje treba da nas zabrine. Kad god su se Nijemci naoružavali, Hrvati i muslimani su oštrili noževe protiv Srba. Zato je dio ove tribine razgovor o tome", rekao je Dodik.

Dodik je jedan od govornika na javnoj tribini "Geostrateški pravac Republike Srpske" u Trebinju na temu saradnje Srpske sa SAD i Rusijom.

"Prije svega će ovdje biti eminentni stručnjaci iz oblasti geostrateških i političkih odnosa, diplomatije, političkih nauka. Ja sam ovdje sudomaćin. Htjeli smo da prođemo sa ljudima kroz teme današnjih globalnih odnosa, situacije, da vidimo kako da usmjerimo naše ponašanje i politike prema glavnom cilju, a to je da prođemo kroz ova turbulentna vremena stabilni, organizovani i da znamo šta hoćemo", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Brisel

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