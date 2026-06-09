Anja Ljubojević potvrdila ostavku: "Žao mi je"

„Danas sam podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske“, navela je Anja Ljubojević na Iksu.

Ljubojevićeva se zahvalila na ukazanom povjerenju, posebno predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na svim prilikama, koje joj je pružio tokom njenog političkog angažmana.

„Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi i novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast".

Ona se zahvalila i svima koji su joj pružili podršku i razumijevanje u proteklim danima, te je poručila da u novo poglavlje ulazi sa vjerom u Boga, zahvalnošću i optimizmom, spremna za nove izazove i prilike, koje dolaze.

Republika Srpska Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku

Podsjećanja radi, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od potpredsjednika NSRS Anje Ljubojević da podnese ostavku na ovu funkciju što je ona i prihvatila, nakon saobraćajne nezgode, koju je izazvala u Trnu kod Laktaša.