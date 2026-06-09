Anja Ljubojević potvrdila ostavku: "Žao mi je"

Autor:ATV
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„Danas sam podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske“, navela je Anja Ljubojević na Iksu.
Ljubojevićeva se zahvalila na ukazanom povjerenju, posebno predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na svim prilikama, koje joj je pružio tokom njenog političkog angažmana.
https://t.co/ZqAhRZGcEl pic.twitter.com/kC0zmPb8Q5— Anja Ljubojević (@ljubojevicanja) June 9, 2026
„Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi i novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast".
Ona se zahvalila i svima koji su joj pružili podršku i razumijevanje u proteklim danima, te je poručila da u novo poglavlje ulazi sa vjerom u Boga, zahvalnošću i optimizmom, spremna za nove izazove i prilike, koje dolaze.
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Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku
Podsjećanja radi, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od potpredsjednika NSRS Anje Ljubojević da podnese ostavku na ovu funkciju što je ona i prihvatila, nakon saobraćajne nezgode, koju je izazvala u Trnu kod Laktaša.
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Ljubojević za ATV: Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju
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