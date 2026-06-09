Vujičić: Sarajevo priželjkuje nesposobnu opoziciju Srpske

Vlast u Republici Srpskoj koristi međunarodne prilike da bi se obračunala sa nametnutim institucijama u BiH, dok se za to vrijeme opozicija bori za funkcije. Zato su poželjan sagovornik političkog Sarajeva, kaže poslanik u PD PS BiH Miroslav Vujičić.

On podsjeća da su se u prethodnom periodu odigrale krupne stvari na međunarodnom planu koje koristi Republika Srpska, a da se za to vrijeme opozicija bavila isključivo sobom i samo svojim interesima - a to su funkcije.

”Političko Sarajevo upravo priželjkuje nekoga tako razjedinjenog i nesložnog da u ovako važnim trenucima bude slijep na promjene. U FBiH se tresu zbog odlaska Kristijana Šmita i udara SAD na OHR. Da su kojim slučajem PDP ili SDS u Sarajevu, Šmit bi i dalje sjedio u svojoj fotelji i bio rado viđen gost u Banjaluci”, kaže Vujičić.

On napominje da Republika Srpska mora imati snažan i ujedinjen stav na svim mjestima, što remeti opozicija koja zaokupljena svojim interesima teži isključivo ličnom profitu.

”Ne mogu da se dogovore ni oko kandidata za izbore, a zamislite da im na sto dođu odluke o OHR-u ili tzv. državnoj imovini. Sarajevo bi ih progutalo na prvom sastanku. Nasjeli su na priču da imaju snagu za smjenu SNSD-a i evo gdje su dospjeli. Iskoristili su ih i kada nisu bili ”zvanično” posvađani, šta bi im tek sada uradili”.

Vujičić podsjeća da je nesloga vlasti i opozicije oko ključnih pitanja dovodila Republiku Srpsku u nezavidnu poziciju. Ovako posvađana opozicija koja pretenduje na najvažnije funkcije bila bi lak plijen za bošnjačke stranke koje teže unitarnoj BiH.

”Za Republiku Srpsku je od presudnog značaja da oni ovakvi ne dođu na vlast. Svađaju se oko funkcija, a nisu ni pobijedili na izborima. Dok bi se oni dogovorili mi bi za pola godine izgubili sve ono za šta se borimo od nastanka Srpske”, kaže Vujičić.

On ističe i da je nevažno koja će bošnjačka stranka biti na vlasti kada je cilj uvijek isti, ali je važno hoće li Srpsku braniti politika PDP-a i SDS-a ili SNSD-a.