Zaboravljena bolest ponovo zabrinjava: Da li bi trebalo strahovati od epidemije?

Kugu prije svega poznajemo iz knjiga istorije. Ali ona i dalje postoji, recimo na Madagaskaru ili u SAD. I nije postala ništa manje opasna. Da li treba da se bojimo pandemije?

Prvi simptomi koje je Pol Gejlord primjetio bili su nalik gripu. Dva dana prije toga Gejlorda je ugrizla njegova mačka, koja mu je djelovala vidljivo bolesno. Dobio je antibiotike protiv bolesti mačijih ogrebotina - bakterijske infekcije koja može da nastane nakon ogrebotina ili ugriza mačaka.

Lijekovi, međutim, nisu pomogli. Gejlordovo stanje se pogoršalo, završio je na intenzivnoj njezi i na kraju pao u komu. Nije bolovao ni od gripa, ni od bolesti povezane s mačkom. Gejlord se zarazio kugom - bolesti koju najčešće povezujemo sa Srednjim vijekom, a manje s modernom američkom državom Oregon gdje je Gejlord živio.

Nespecifični simptomi i činjenica da se kuga danas pojavljuje rijetko predstavljaju problem. Jer sama bolest nije izgubila ništa od svoje smrtonosne snage. Gejlord je jedva preživio, a svoju priču objavio je 2014. godine u britanskom listu Gardijan.

Tri oblika kuge - bubonska, septikemijska i plućna kuga

Kugu izaziva bakterija Yersinia pestis. Ona može na različite načine da napadne ljudski organizam, a potom se razmnožava izuzetno velikom brzinom. Bakterija oštećuje tkiva brojnih organa, izaziva krvarenja i bez liječenja u gotovo 100 odsto slučajeva dovodi do smrti.

Najčešći oblik je bubonska kuga. U tom slučaju buve služe kao tzv. vektori bolesti. Ako zaraze glodara inficiranog bakterijom Yersinia pestis, oni onda mogu da prenesu bakteriju kada ugrizu čovjeka. Yersinia pestis razmnožava se u limfnim čvorovima i uzrokuje njihovo bolno oticanje.

Ako uzročnik izravno dospje u krvotok, recimo ugrizom zaraženog sisara, može se razviti septikemijska kuga - trovanje krvi.

Društvo Zbog afričke kuge svinja upućen apel: Ne čekajte da bolest stigne do vas

Kod plućne kuge, uzročnik putem kapljica ili aerosola zaražene životinje ili čovjeka dospeva direktno u pluća. Samo je kod tog oblika kuge verovatan prenos sa čoveka na čoveka.

Kuga - pandemija u Srednjem vijeku, danas rijetka bolest

Prema podacima Instituta Robert Koh, godišnje se u svetu prijavi do 3.000 slučajeva kuge. Trenutno su najpogođeniji Demokratska Republika Kongo, Uganda, a prije svega Madagaskar, gdje je 2017. godine zabilježena posljednja velika epidemija. Svake godine tamo se zarazi između 250 i 500 ljudi. Ali infekcije se i dalje povremeno pojavljuju i na zapadu Sjedinjenih Američkih Država.

U Srednjem vijeku, međutim, kuga je samo između 1347. i 1353. godine odnijela oko 25 miliona života. Taj talas proširio se u pandemiju koja je trajala više od 500 godina i usmrtila oko 60 odsto evropskog stanovništva.

Pritom Yersinia pestis nije počela da inficira ljude tek u Srednjem vijeku. Arheolozi su uzročnika pronašli u kosturima starijima od 5.500 godina. Naučnici zato u nedavno objavljenoj studiji zaključuju da je bakterija bila smrtonosna za ljude znatno duže nego što se do sada pretpostavljalo.

Evolucija uzročnika kuge omogućila prenos putem buva

Ben Krauze-Kjora arheolog je i biohemičar na Institutu za kliničku molekularnu biologiju Univerziteta u Kilu. Tamo vodi istraživačku grupu za proučavanje drevne DNK, čije je glavno područje istraživanja interakcija između uzročnika bolesti i ljudskog imunog sistema.

U tom kontekstu kuga mu je posebno zanimljiva: koji su se takozvani faktori virulentnosti uzročnika tokom vremena promijenili, tako da se kuga kao zoonoza mogla razviti od bolesti glodara, do pandemije s razornim posljedicama za čovjeka?

"To još nije potpuno razjašnjeno", kaže Krauze-Kjora. Ali studije su pokazale da su ranim uzročnicima "nedostajali određeni geni potrebni za prenos preko vektora (poput buve)". Moguće je da su postojali drugi vektori ili da su se ljudi zarazili konzumiranjem glodara.

Region Najavljeno pooštravanje mjera: Bukti afrička kuga svinja u Hrvatskoj

"Na kraju bronzanog doba događa se nešto veoma zanimljivo", kaže arheolog. Yersinia pestis razvija takozvani ymt-gen, a time i sposobnost prenosa putem buva. Bakterija se odjednom mijenja dramatično i brzo. Dolazi do velikih epidemija kuge.

Zašto kuge više nema u Evropi?

Koliko god kuga harala u Srednjem vijeku - od 1945. godine ona je nestala iz Evrope. Tada su posljednji slučajevi zabilježeni na francuskom ostrvu Korzici.

Za nestanak kuge prvenstveno je zaslužna činjenica da u evropskim kućama u pravilu ne žive glodari zaraženi bakterijom Yersinia pestis, kaže Holger Šolc. On je molekularni biolog i šef Nacionalne konzilijarne laboratorije za Yersinia pestis pri Centru za biološke opasnosti i posebne patogene Instituta Robert Koh (RKI).

U Srednjem vijeku kuće su bile nastanjene i štakorima kao i ljudima – dakle idealni uslovi za buve koje su prenosile Yersinia pestis na ljude.

"Pacovi, naročito kućni pacov, u pravilu nisu pravi rezervoari ili domaćini uzročnika", kaže Šolc. "I oni sami oboljevaju i umiru."

Istraživanja ipak upućuju na to da pacovi u endemskim područjima zbog stalnog kontakta s uzročnikom mogu da razviju određenu otpornost na Yersinia pestis.

Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), među rezervoarskim životinjama nalaze se vrste poput američkog grmolikog pacova, ali i različiti glodari iz porodice vjeverica, recimo mrmot u Mongoliji. Populacije glodara u Evropi, pak, očito ne predstavljaju odgovarajući rezervoar (ili domaćina) za uzročnika kuge.

Brza dijagnoza i liječenje odlučuju o životu i smrti

Holger Šolc i njegov tim u RKI blisko sarađuju s partnerima u endemskim područjima. Tako i s laboratorijom Laboratoire d'Analyses Médicales Malagasy pri madagaskarskom Ministarstvu zdravlja. Jedan od glavnih ciljeva jeste izgradnja laboratorijske infrastrukture kako bi se poboljšala dijagnostika kuge, kaže Šolc.

A to je hitno potrebno, jer je dijagnoza jedan od najvećih problema. Šolc priča o jednom džogeru iz SAD, mladom muškarcu koji je zbog simptoma sličnih gripu poslat kući da se oporavi. "Umro je, jer niko nije ni pomislio na kugu".

Pritom postoje vrlo efikasni antibiotici kojima bolest može da se liječi. Ipak, kod svakog izbijanja epidemije "prvi pacijenti gotovo uvijek umiru zato što dijagnoza nije postavljena na vreme i terapija nije započeta dovoljno rano", kaže Šolc.

Zdravlje Šta se može desiti ako pojedemo meso svinje zaražene afričkom kugom?

Pravovremena terapija antibioticima u mnogim djelovima svijeta dodatni je problem. Na Madagaskaru ponekad prođu i dani prije nego što lijekovi stignu tamo gdje su potrebni, kaže Šolc. To je suviše dugo za preživljavanje plućne kuge, koja može da dovede do smrti unutar 48 sati od pojave simptoma.

Može li kuga ponovo da izazove pandemiju?

Iako Yersinia pestis i dalje uzrokuje lokalne epidemije, Holger Šolce je uveren da je nova pandemija kuge vrlo malo vjerovatna. Kuga se ne širi tako lako kao, na primjer, grip ili SARS-CoV-2.

Osim toga, "imamo sasvim drugačije mogućnosti borbe protiv bolesti" nego u Srednjem vijeku, kaže Šolc. Tada nije bilo ni antibiotika, ni današnjih higijenskih standarda.

Drugačija bi situacija bila kada bi uzročnik bio genetski modifikovan i upotrebljen kao biološko oružje. Centar za biološke opasnosti i posebne patogene pri njemačkom RKI nadležan je i za pitanja bioterorizma.

Pomoću analiza genoma ne mogu se razlikovati samo brojni sojevi bakterije Yersinia pestis, nego se mogu povezati i sa određenim regionima.

"Možemo da procenimo i da li je riječ o prirodnom soju ili je možda bio modifikovan", kaže Šolc.

Naravno, kugu bi u Evropu i Njemačku mogli ponovo da unesu i putnici koji se vraćaju iz inostranstva. Vjerovatnoća za to izuzetno mala, "ali se ne može stopostotno isključiti", kaže Šolc.

"Moramo biti sposobni da dokažemo prisustvo uzročnika kuge u svim mogućim materijalima", kaže Šolc. To mogu da budu prirodni uzorci pacijenata ili iz okoline, ali i materijali ugrađeni, na primjer, u sisteme za ventilaciju podzemne železnice. Zato se neprestano radi na razvoju dijagnostičkih metoda. I time se dodatno smanjuje vjerovatnoća velikog izbijanja bolesti.

(b92)