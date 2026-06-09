"Dok Vlada rješava konkretne probleme građana, opozicija pokazala da je najviše zaokupljena sama sobom"

Potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić izjavio je da su posljednja dešavanja u opozicionim redovima pokazala da su njihove stranke više zaokupljene međusobnim sukobima nego problemima građana Republike Srpske.

"Dok Vlada Republike Srpske rješava konkretne probleme građana, pregovara o novim investicijama, gradi puteve, povećava primanja i traži odgovore na izazove koji nisu nimalo jednostavni ni u Republici Srpskoj ni u regionu, opozicija je proteklih dana još jednom pokazala da je najviše zaokupljena sama sobom", rekao je Bojić za Srnu.

Prema njegovim riječima, umjesto da građanima ponude ideju, program ili odgovor na pitanje šta bi uradili drugačije, opozicioni lideri vode bitke jedni protiv drugih.

"Dok se narod pita kako da živi bolje, oni se bave time ko je koga preglasao, ko je kome okrenuo leđa i ko će zauzeti koju poziciju", istakao je Bojić.

On je naveo da je posebno zanimljivo slušati poruke o jedinstvu opozicije koje stižu iz SDS-a.

"Građani su svojim očima vid‌jeli kako to jedinstvo izgleda. Ujutro jedna odluka, popodne druga, uveče treća. Jedan organ stranke predloži kandidata, drugi ga odbaci, a onda svi zajedno izađu pred javnost i pokušavaju objasniti da je sve u najboljem redu. Da nije riječ o ozbiljnim političkim procesima, čovjek bi pomislio da gleda loše režiranu političku komediju", rekao je Bojić.

Komentarišući izjave predsjednika SDS-a Branka Blanuše o odgovornosti i spremnosti da lični interes podredi opštem dobru, Bojić je rekao za Srnu da to zvuči lijepo, ali da građani s pravom postavljaju pitanje kako neko ko nije uspio da obezbijedi saglasnost u vlastitoj stranci planira da sutra okuplja opoziciju i vodi Republiku Srpsku.

Osvrćući se na reakciju predsjednika Pokreta "Sigurna Srpska" Draška Stanivukovića, Bojić je ocijenio da je riječ o politički veoma neobičnoj situaciji.

"Vjerovatno prvi put u političkoj istoriji Republike Srpske gledamo situaciju u kojoj se neko zahvaljuje na kandidaturi koju nije dobio. Dok ga je jedan organ SDS-a predlagao, drugi ga je odbijao, on je već slao poruke zahvalnosti i govorio o zajedničkom nastupu", rekao je Bojić.

Dodao je da se na kraju ispostavilo da niko nije siguran šta je konačna odluka, ko je kandidat i čija riječ u SDS-u zaista važi.

"Tako su najbolje pokazali u čemu je suština problema. Opozicija već godinama pokušava da uvjeri građane da je spremna da preuzme odgovornost za Republiku Srpsku. Međutim, svaki put kada dođu u situaciju da pokažu ozbiljnost, organizovanost i političku zrelost, oni pokažu nešto sasvim drugo. Pokažu pod‌jele, nesuglasice i međusobno nepovjerenje", naveo je Bojić.

On je poručio da građani Republike Srpske ne traže političare koji će po cijeli dan jedni drugima brojati glasove na stranačkim sjednicama.

"Traže ljude koji će znati kako sačuvati radna mjesta, povećati plate i penzije, privući investicije, pomoći privredi i odgovoriti na izazove koji dolaze. Upravo zato SNSD i Vlada Republike Srpske ostaju posvećeni politici stabilnosti, razvoja i konkretnih rezultata. Dok jedni raspravljaju ko je kome kandidat, mi radimo na projektima koji treba da donesu korist svakom građaninu Republike Srpske", rekao je Bojić.

On je naglasio da građani ne glasaju za svađe, konfuziju i političke eksperimente.

"Građani glasaju za ozbiljnost, stabilnost i ljude koji znaju kuda vode Republiku Srpsku. Da je neko prije sedam dana rekao da će opozicija uspjeti da kandiduje, pa odbije, pa ponovo brani istog kandidata u roku od nekoliko časova, čak ni mnogi u SNSD-u u to ne bi povjerovali", zaključio je Bojić.