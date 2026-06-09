Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku

Autor:ATV
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od potpredsjednika NSRS Anje Ljubojević da podnese ostavku na ovu funkciju što je ona i prihvatila.
"Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše poštovati", napisao je Dodik.
Zatražio sam od Ane Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 9, 2026
Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost.
Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše…
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je u subotu ujutru, 6. juna saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.
Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.
Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Anja Ljubojević za ATV.
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