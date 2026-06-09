Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od potpredsjednika NSRS Anje Ljubojević da podnese ostavku na ovu funkciju što je ona i prihvatila.

"Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše poštovati", napisao je Dodik.

Zatražio sam od Ane Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila.



Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost.

Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 9, 2026

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je u subotu ujutru, 6. juna saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.

Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Anja Ljubojević za ATV.