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Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku

Autor:

ATV
09.06.2026 15:15

Komentari:

17
Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od potpredsjednika NSRS Anje Ljubojević da podnese ostavku na ovu funkciju što je ona i prihvatila.

"Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše poštovati", napisao je Dodik.

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević imala je u subotu ujutru, 6. juna saobraćajnu nezgodu u Trnu kod Laktaša.

Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede.

Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo, rekla je Anja Ljubojević za ATV.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Anja Ljubojević

ostavka

Komentari (17)
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