Dodik u Trebinju: Živjela Hercegovina, živjela Republika Srpska!

Foto: Iks/Milorad Dodik

Trebinje je jedan od najljepših gradova Republike Srpske, mjesto gdje se na svakom koraku susreću istorija, duhovnost, kultura i razvoj, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Šetajući starim gradom, koji je rekonstruisan, na čemu čestitam Gradskoj upravi, uvijek iznova osjetim koliko su duboki naši korijeni i koliko je velika snaga naroda koji uspijeva da spoji slavnu prošlost s modernizacijom, napretkom i vjerom u budućnost. Živjela Hercegovina, živjela Republika Srpska", naveo je Dodik na Iksu. Trebinje je jedan od najljepših gradova Republike Srpske, mjesto gdje se na svakom koraku susreću istorija, duhovnost, kultura i razvoj.



Šetajući starim gradom, koji je rekonstruisan, na čemu čestitam Gradskoj upravi, uvijek iznova osjetim koliko su duboki naši korijeni i koliko… pic.twitter.com/FJpmrTEmom — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 9, 2026

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