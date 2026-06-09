Dodik u Trebinju: Živjela Hercegovina, živjela Republika Srpska!

Autor:ATV
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Trebinje je jedan od najljepših gradova Republike Srpske, mjesto gdje se na svakom koraku susreću istorija, duhovnost, kultura i razvoj, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Šetajući starim gradom, koji je rekonstruisan, na čemu čestitam Gradskoj upravi, uvijek iznova osjetim koliko su duboki naši korijeni i koliko je velika snaga naroda koji uspijeva da spoji slavnu prošlost s modernizacijom, napretkom i vjerom u budućnost. Živjela Hercegovina, živjela Republika Srpska", naveo je Dodik na Iksu.
Trebinje je jedan od najljepših gradova Republike Srpske, mjesto gdje se na svakom koraku susreću istorija, duhovnost, kultura i razvoj.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 9, 2026
Šetajući starim gradom, koji je rekonstruisan, na čemu čestitam Gradskoj upravi, uvijek iznova osjetim koliko su duboki naši korijeni i koliko… pic.twitter.com/FJpmrTEmom
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