Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak: Ugrožena odbrana Hrvatske

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je naveo, pritisaka Vlade na načelnika Glavnog štaba i ugrožavanja sistema komandovanja u Oružanim snagama Hrvatske.

Milanović je danas uputio dopis Plenkoviću u kojem ga je obavijestio da je, kao vrhovni komandant, donio naredbu da Oružane snage Hrvatske neće učestvovati na vojnoj paradi u Parizu 14. jula, saopšteno je iz Kabineta hrvatskog predsjednika.

On je istakao da je za sprovođenje te komande odgovoran načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske Tihomir Kundid.

"S obzirom na to da je načelnik Glavnog štaba izložen pritiscima iz Vlade Hrvatske kroz koje se od njega traži nepoštovanje i nesprovođenje naredbe predsjednika Hrvatske i vrhovnog komandanta, predlažem Vam hitan sastanak na kojem ćemo raspraviti te okolnosti kojima se direktno ugrožava sisitem komadovanja u Oružanim snagama Hrvatske", naveo je Milanović.

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On je naglasio da ugrožavanje sistema komandovanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sisitema odbrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire.

Hrvatski mediji podsjećaju da su Milanović i Plenković ušli u novi žestoki sukob, ovog puta oko učešća Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu.

Milanović je izjavio da vojnici neće ići na paradu uprkos pozivu, optuživši Plenkovića da je poziv sakrivao i da sada "sikće".

(SRNA)