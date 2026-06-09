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Pandurević: Snaga PDP-a u Banjaluci je 20.000 glasova

Autor:

ATV
09.06.2026 21:28

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Пандуревић: Снага ПДП-а у Бањалуци је 20.000 гласова

Član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević kaže da je definitivna odluka ove stranke da je Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske. Pandurević je kritikovala i PSS i njihov dosadašnji nastup u pregovorima oko kandidatura.

"Mnogo je zlonamjernih interpretacija, neki ili su neobaviješteni ili namjerno pokušavaju urušiti predsjednika Blanušu i njegovu kandidaturu. Tu mislim i na one koje mu se zahvaljuju na tobožnjoj podršci. Predsjednik Blanuša nije podržao nikoga osim sebe", rekla je Pandurević jasno govoreći o zahvalnici Draška Stanivukovića.

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Komentarišući predloženu fuziju PSS-a i SDS-a, Pandurević kaže da je jedino oko čega se može ukrupnjavati ideja i ideološke vrijednosti.

"Ja stvarno ne vidim šta mi zajedno, uz svo poštovanje, ali kako da na čelu stranke se nalazi Igor Radojičić koji je do juče bio uz režim protiv kojeg smo se borili", kaže Pandurević za N1.

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Ona ističe da je realnost da je SDS najjača opoziciona stranka i da je Branko Blanuša najpopularniji i najjači kandidat opozicije.

Govoreći o kapacitetu SDS-a u Banjaluci i podršci PDP-a, Pandurević kaže da je opoziciona podrška u Banjaluci gotovo uvijek ista.

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"Snaga PDP-a u Banjaluci je 20.000 glasova. Mogu vam napraviti i ovu matematiku. O odnosu na broj glasova koje je osvojio Draško Stanivuković, minus PDP-ovih 20.000, to su glasovi Branka Blanuše. Možemo i tu matematiku napraviti. U Banjaluci imate 53.000 opozicionih birača koji nikada neće glasati za SNSD. To je broj glasova koji su imali Jelena Trivić, Ognjen Tadić, Vukota Govedarica i svi mogući.

Dodala je i da nije očekivala toliko infantilnosti u partnerskim opozicionim partijama.

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Tagovi :

Aleksandra Pandurević

Branko Blanuša

PDP

Draško Stanivuković

Komentari (2)

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