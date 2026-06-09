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Ove godine "Dani Hilandara u Srpskoj"

Autor:

Lana Ostojić
09.06.2026 19:20

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епископ марчански Сава
Foto: ATV

Manastir Hilandar uskoro bi mogao dobiti svoju posebnu manifestaciju u Republici Srpskoj pod nazivom „Dani Hilandara u Srpskoj“. U završnoj fazi je dokumentarni film, a u pripremi je i izložba zbirke fotografija.

Poseban dio programa biće posvećen istorijskim vezama Republike Srpske i Hilandara, uključujući i period kada je ovaj manastir pružao pomoć stanovništvu Srpske tokom ratnih i poslijeratnih godina.

"To će biti dani i kulture i duhovnosti, kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar i kada ćemo građanstvu i svim dobrim ljudima prikazati film o jednoj posebnoj sceni iz naše istorije – a to je kada je manastir Hilandar pritekao u pomoć tada mladoj Republici Srpskoj 1998. godine", rekao je Marko Romić, predsjednik Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske.

Na sjednici je razmatrano i stanje Kule kralja Milutina, jednog od najznačajnijih objekata u okviru hilandarskog kompleksa.

"Pripremljeni su izvještaji, ali i usvojeni sljedeći koraci o pripremnim radovima o sanaciji tog važnog objekta, ne samo za manastir Hilandar – nego uopšte objekta iz naše istorije i naše kulture, naše umjetnosti", rekao je episkop marčanski Sava.

Kula kralja Milutina predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Hilandara, a njena obnova ima poseban značaj i za Republiku Srpsku, koja godinama učestvuje u projektima očuvanja ovog kulturnog i duhovnog nasljeđa. Dok traju pripremni radovi i izrada neophodne dokumentacije, organizatori očekuju da bi „Dani Hilandara u Srpskoj“ mogli biti održani već u septembru ove godine, ukoliko za to budu stvoreni svi uslovi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

episkop marčanski Sava

Republika Srpska

Dani Hilandara

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