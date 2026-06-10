Logo

Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Autor:

ATV
10.06.2026 14:55

Komentari:

0
Бранимир Главаш правоснажно осуђен на седам година затвора

Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osiječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici takođe dobili bezuslovne zatvorske kazne.

Kako piše Jutarnji.hr, osim Glavaša, Gordana Getoš-Magdić pravosnažno je osuđena na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine.

Visoki krivični sud Hrvatske je žalbe optuženih i tužilaštva odbio kao neosnovane.

Sud je potvrdio prvostepenu presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine. Glavaš je tada, nakon što je ga zagrebački Županijski sud osudio na sedam godina, pobjegao u BiH, ali se ubrzo vratio u Hrvatsku.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnoj upravi

Glavaš je u slučaju "Selotejp" osuđen za ubistva i bacanje srpskih civila u rijeku u Osijeku, dok je u drugom slučaju "Garaža" prvostepeno osuđen za zatvaranja i mučenja srpskih civila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Branimir Glavaš osuđen

Ratni zločin

Zločin nad Srbima

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Region

Skočio sa ''Tome Vinkovića'' i poginuo

5 h

0
У Хрватској потврђена афричка свињска куга

Region

U Hrvatskoj potvrđena afrička svinjska kuga

6 h

0
Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

Region

Izdata upozorenja u Hrvatskoj, stiže nagla promjena

8 h

0
Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

Region

Izdata upozorenja u Hrvatskoj, stiže nagla promjena

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

15

54

Smeće veliki problem: U HE na Drini primijenili odbrambenu strategiju

15

47

U Atlantskom okeanu otkriven koralni greben veličine Vatikana

15

46

Ubrzano se troše zalihe nafte

15

41

Poznato kada će biti izrečena presuda Kecmanovićima

15

40

Bitno: O gradskim temama u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner