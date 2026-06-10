Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osiječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici takođe dobili bezuslovne zatvorske kazne.

Kako piše Jutarnji.hr, osim Glavaša, Gordana Getoš-Magdić pravosnažno je osuđena na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine.

Visoki krivični sud Hrvatske je žalbe optuženih i tužilaštva odbio kao neosnovane.

Sud je potvrdio prvostepenu presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine. Glavaš je tada, nakon što je ga zagrebački Županijski sud osudio na sedam godina, pobjegao u BiH, ali se ubrzo vratio u Hrvatsku.

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Glavaš je u slučaju "Selotejp" osuđen za ubistva i bacanje srpskih civila u rijeku u Osijeku, dok je u drugom slučaju "Garaža" prvostepeno osuđen za zatvaranja i mučenja srpskih civila.