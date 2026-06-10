Ovako je šleper jutros vozio u kontra-smjeru

Policija je jutros spriječila moguću tragediju na auto-putu A7, nakon što je zaprimila više dojava građana o kamionu koji se kretao u suprotnom smjeru riječkom zaobilaznicom.

Na snimku koji se nakon incidenta pojavio na društvenim mrežama vidi se kako u lijevoj traci auto-puta, u susret automobilu u kojem je na vjetrobranskom staklu postavljena kamera, dolazi šleper koji vozi u suprotnom smjeru.

Da stvar bude još gora, šleper se pojavljuje u krivini, a vozač automobila ga u posljednjem trenutku primjećuje, prebacuje se u desnu traku i trubi kako bi ga upozorio da vozi u kontra-smjeru.

Vozač kamiona, državljanin Rumunije, nastavio je da vozi auto-putem u suprotnom smjeru sve dok ga nije zaustavila policija. Prvo se oglušio o policijske naredbe i nastavio vožnju, a nakon što su ga policajci zaustavili, opirao se hapšenju.

Zaustavljen kod Rujevice

Prema saopštenju Policijske uprave primorsko-goranske, građani su oko 6.47 časova dojavili da se teretno vozilo kreće suprotnim smjerom na dionici od Vrata Jadrana prema čvoru Škurinje.

Zahvaljujući koordinaciji saobraćajne policije i Operativno-komunikacionog centra, policijski službenici su vozilo zaustavili nekoliko minuta nakon dojave, u blizini čvora Rujevica.

Kamionom rumunskih registarskih oznaka upravljao je 46-godišnji državljanin Rumunije.

Policija navodi da vozač, nakon zaustavljanja, nije postupio po naredbama policijskih službenika, već je nastavio vožnju.

Policajci su ga ubrzo sustigli, uhapsili i, uz upotrebu sredstava prisile, priveli u policijske prostorije.

Krivična prijava zbog nasilničke vožnje

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, 46-godišnjak će biti predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničke vožnje u drumskom saobraćaju.

Iz policije su zahvalili građanima na dojavama koje su omogućile brzu reakciju i sprečavanje težih posljedica.

Saobraćaj na auto-putu A7 bio je privremeno obustavljen od 6.50 časova.

(Indeks)