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Mediji pišu: Iran odbio da vodi direktne pregovore sa SAD

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ATV
10.06.2026 22:55

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Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iran je odbio da vodi direktne pregovore sa SAD u Dohi i nastavlja paralelne razgovore putem katarskih posrednika u prethodna dva dana, izvijestio je portal "Aksios" pozivajući se na regionalni izvor.

U izvještaju se navodi da se Vašington nada da će nedavni američki udari na Iran podstaći Teheran da brže odgovori na ponudu predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Dogovor je i dalje na stolu, ali predsjednik je spreman da natjera Irance da plate cijenu ako nastave da odugovlače", rekao je jedan američki zvaničnik.

Ranije tokom dana, Tramp je objavio na mreži "Trut sošl" da je Iran odgodio razgovore i da će sada Teheran "morati da plati cijenu".

U međuvremenu, novinska agencija "Isna" javila je da je katarska delegacija stigla u Teheran na razgovore o okončanju iransko-američkog sukoba, prenosi Srna.

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