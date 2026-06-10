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Putin optužio Zapad: "Protivnici Rusije izvode terorističke napade na djecu"

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ATV
10.06.2026 20:14

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Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Protivnici Rusije ne oklijevaju da vrše terorističke napade na djecu, kao što se dogodilo u Starobeljsku, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin.

Ruski predsjednik je rekao da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju djece i da je ta ideja besmislena, prenosi Sputnjik.

"Kakva besmislica, ali to se ipak radi. Može samo da se pretpostavi kakav efekat očekuju. Ljudi koji to rade u Evropi sramote sami sebe. Sa stanovišta zdravog razuma, normalnih ljudi u Rusiji, Evropi i svijetu podjednako ovo je pokazatelj neke ograničenosti, pokušaj da se počini još jedna sitna pakost", rekao je Putin tokom sastanka sa ruskom vladom.

Putin je naglasio da ruske obavještajne službe moraju da pojačaju svoje napore u borbi protiv terorizma.

"Još jednom skrećem pažnju rukovodilaca specijalnih službi i svih bezbjednosnih agencija na potrebu jačanja antiterorističke bezbjednosti i uopšte bezbjednosti u cijelom obrazovnom, socijalnom i infrastrukturnom sistemu. Molim vas da što pre sprovedete odgovarajuće akcije", rekao je Putin i dodao da su spoljni izazovi prolazni, ali djeca su budućnost Rusije.

Podsjetimo, ukrajinski dronovi pogodili su u noći između 21. i 22. maja studentski dom koledža u Starobeljsku, u kojem se nalazilo 86 učenika. U napadu i urušavanju zgrade poginuo je 21 student, dok su 44 osobe povrijeđene, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Djeca

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