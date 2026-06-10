Rusija će sa rezervom će uzimati evropske inicijative sve dok ne bude uvjerena da EU iskreno želi da počne pregovore o Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Dok ne čujemo i ne uvjerimo se da je ono što smo čuli ozbiljan prijedlog - a ne samo još jedan pokušaj odbrane, očuvanja ili jačanja kijevskog nacističkog režima - tada ćemo vjerovatno saslušati", rekao je Lavrov novinarima nakon sastanka Savjeta ministara spoljnih poslova Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti.

On je naveo da bi "zbog praktične perspektive, jednostavno ignorisao takve ideje".

Lavrov je istakao da je EU, ako je zaista željela da pomogne u unapređenju mirovnog procesa, imala je mnogo prilika i svaku od njih je protraćila.

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"Naravno, čuda se dešavaju, ali vrlo malo vjerujem da EU može da napravi čudo", dodao je Lavrov.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer, francuski predsjednik Emanuel Makron i njemački kancelar Fridrih Merc sastali su se u nedjelju, 7. juna, u Londonu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

Nakon sastanka, oni su pozvali Rusiju da pristane na trenutni i potpuni prekid vatre, pri čemu se trenutna linija kontakta smatra polaznom tačkom za razgovore.

Uslovi, takođe, uključuju kompenzaciju i bezbjednosne garancije za Ukrajinu, uključujući raspoređivanje multinacionalnih snaga, prenosi Srna.