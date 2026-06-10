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Kremlj: Pobijedićemo!

Autor:

ATV
10.06.2026 12:22

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Москва, Русија
Foto: ATV

Ruska borba za svoje regione završiće se pobjedom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da napadi poput udara na zgradu panorame "Odbrana Sevastopolja 1854- 1855" dodatno potvrđuju ispravnost ruske politike i ciljeva u sukobu.

"Takvi udari još jednom potvrđuju da smo u pravu u našoj borbi za ruske regione. Ta borba će se završiti pobjedom", rekao je Peskov na brifingu.

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Portparol Kremlja je istakao da napadi na istorijske i kulturne spomenike ne mogu izbrisati prošlost niti promeniti istorijske činjenice.

"Vidimo da je kijevski režim počeo da udara na istoriju, ali istoriju nije moguće pobijediti, kao što je nije moguće ni zaboraviti", poručio je Peskov, komentarišući napad na muzej-panoramu "Odbrana Sevastopolja".

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Moskva

Rusija

Dmitrij Peskov

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

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