Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

Silovatelj Bernadin Dedić, koji je ženi držao nož pod grlom i prijetio da će je ubiti ako ne udovolji njegovim seksualnim zahtjevima, greškom je pušten iz zatvora u Velikoj Britaniji i sada se nalazi u bjekstvu u Bosni i Hercegovini.

Dedić (48) pio je crno vino i uzimao kokain kada je izvukao nož, rekavši svojoj žrtvi da se, ako bude vrištala, "neće čuti".

Isjekao je ženinu odjeću prije nego što ju je podvrgao nizu silovanja i seksualnih napada u golgoti koja je trajala nekoliko sati.

Dedić je pušten iz zatvora HMP Vormvud Skrabs u zapadnom Londonu 6. februara nakon što je sudski službenik pogrešno rekao zatvoru da mu je odobrena kaucija.

U roku od nekoliko sati, Dedić, biznismen koji živi u Ealingu, napustio je Veliku Britaniju Eurostarom i vratio se u svoju rodnu zemlju BiH, piše Bi-bi-si.

Metropolitanska policija mu je oduzela britanski pasoš tokom istrage o silovanju, ali je uspio iskoristiti svoj bosanski pasoš kako bi obezbijedio sjedište u vozu.

Dedić je prošle godine zadržan u pritvoru nakon što je optužen po četiri tačke za silovanje, dvije tačke za seksualni napad penetracijom, navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka, prijetnju osobi nožem u privatnom prostoru i upućivanje prijetnje smrću.

U utorak je porota proglasila Dedića krivim po svih devet tačaka u njegovom odsustvu. Optuženi je iznio razne izgovore za svoj nepovratak pred lice pravde, uključujući tvrdnje o srčanom udaru i skijaškoj nesreći, te je ostao u BiH dok se suđenje odvijalo na Krunskom sudu u Ajsvortu.

Ako se ne vrati na ročište za izricanje presude, očekuje se da će britanske vlasti pokrenuti postupak ekstradicije.

Tužilac Simon Sanford rekao je sudu da je Dedić izvršio napade u svojoj kući u zapadnom Londonu, ubrzo nakon što se rastao od svoje partnerke.

Navodi se da je Dedić popio velike količine crnog vina i ušmrkao linije kokaina prije nego što je namamio ženu u svoj podrum.

"Kada je bila dole, okrenula se prema stepenicama i ugledala ga kako drži orijentalni kuhinjski nož sa crvenom drškom", rekao je tužilac.

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"Zakoračio je prema njoj, uhvatio je i rekao da će ubiti nju, a potom i sebe. Bila je izuzetno uplašena, ali je pokušala da ga smiri. Rekao je da se, ako bude vrištala, neće čuti", dodao je.

Napore su uložili viši sudija, policajci i agenti Granične službe (Border Force) kako bi olakšali Dedićev povratak u Veliku Britaniju na suđenje u martu, ali je u posljednjem trenutku Dedić rekao svojim advokatima da nije u mogućnosti putovati zbog povrede koljena.

Sudija Martin Edmunds KC pristao je da odgodi suđenje sa marta na juni kako bi Dediću dao vremena da se oporavi.

Ali ranije ovog mjeseca, Dedić se nije pojavio na sudu i tvrdio je da je doživio srčani udar u Sarajevu.

Kada je prvi put čula vijest, sudija Hannah Duncan rekla je da je "daleko od uvjerene da je imao srčani udar", ali je zatražila medicinske izvještaje kako bi se utvrdilo stvarno stanje.

Sljedećeg dana, pošto je Dedić ostao bez pravnog zastupnika na sudu jer nije platio svoje advokate, sudija je odlučila da će se suđenje nastaviti bez njega. Na ranijim ročištima otkriveno je da je Dedić slučajno pušten iz zatvora nakon što je sudski službenik pomiješao digitalne spise predmeta i greškom zabilježio da mu je odobrena kaucija. Obavještenje o kauciji je potom poslato zatvoru, što je dovelo do Dedićevog puštanja na slobodu.

Sudija Edmunds je naveo u svojoj odluci:

"Iako su takve greške izuzetno rijetke, i zapravo je ovo jedini slučaj za koji znam da je došlo do pogrešnog puštanja zatvorenika koji je držan u pritvoru pred ovim sudom, ovu grešku shvatamo izuzetno ozbiljno. U potpunosti ćemo istražiti kako je do nje došlo i koje korake možemo poduzeti kako bismo spriječili da se ponovi".

Nakon što je Dedićevo puštanje izašlo na vidjelo, Služba za sudove i tribunale Njegovog Veličanstva pokrenula je istragu, a portparol je rekao:

"Razumijemo uznemirenost koju ovakve greške mogu izazvati onima koji su pogođeni, a ovakvi slučajevi su razotkrili duboko ukorijenjene probleme u slomljenom pravosudnom sistemu koji je vlada naslijedila."

(Kliks)