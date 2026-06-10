Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj trostrukog ubistva

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Amelu Bogućaninu i Amaru Gariboviću, osumnjičenima za učešće u pucnjavi u spomen parku Vraca.

Bogućanin je u pucnjavi ranjen, kao i Branislav Janjić i Sergej Furtula. Sumnja se da je u svemu učestvovao i Sergejev otac Blaško Furtula koji je navodno ranjen, ali se nalazi u bjekstvu i za njim se intenzivno traga.

Pokušaj trostrukog ubistva

U Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu navode da su Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

”Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, ometanje istrage, utjecaja na svjedoke, ponovljanje krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenih moglo doći do uznemirenja javnosti”, saopštilo je Tužilaštvo KS.

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Dodaju da se osumnjičenima na teret stavlja da su 7. juna 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i sa podijeljenim ulogama, na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti tri osobe.

Dogovorili sastanak

”Prema navodima istrage, sastanak između osumnjičenih i oštećenih bio je dogovoren radi rješavanja ranijih nesuglasica. Nakon kraće verbalne prepirke, osumnjičeni su iz vatrenog oružja ispalili više hitaca prema trojici muškaraca.

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Tom prilikom dvije osobe zadobile su povrede opasne po život, dok je treća osoba zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se u bjekstvu. Za njim je raspisana potraga”, navode u Tužilaštvu KS.

Dodaju da je osumnjičeni Bogućanin ispitan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u kojoj je hospitalizovan nakon pucnjave.

U toku vještačenje četiri pištolja

”Istraga je u toku, a rezultati vještačenja oružja, tačnije, četiri pištolja, odjeće pronađene na mjestu pucnjave te parafinske rukavice, trebali bi utvrditi koliko je hitaca ispaljeno, ko ih je ispalio i ko je sve učestvovao u pucnjavi”, navode u Tužilaštvu.

Tokom potrafe za Blaškom Furtulom policijski službenici PU Istočno Sarajevo izvršili su pretrese njegove imovine i tom prilikom su pronađene i oduzete tri automatske puške, 118 komada metaka, PVC kesica sa sadržajem bijelog praha nalik kokainu, dvije silikonske maske za lice i četiri magnetene naljepnice sa natpisom ”Altea Eufor”.

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Prema nezvaničnim informacijama razlog za sastanak je bio veliki novčani dug koji je Bogućanin navodno imao prema jednoj kriminalnoj grupi. Tokom sastanka potegnuto je oružje i došlo je do vatrenog obračuna. Bogućaninu je život spasio pancir.