''Pekar'' ulovio kradljivca iz Banjaluke

Banjalučanin A.B. uhapšen je u akciji ''Pekar'' zbog sumnje da je počinio više krađa na području ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

On je osumnjičen da je u periodu od 04. do 26. maja iz tri prodavnice u Banjaluci ukralo više parfema.

Takođe, sumnja se da je 08. juna nasilno ušao u pekaru u Banjaluci kojom prilikom je pronašlo i otuđilo novac.

Nakon obrade u policiji, uhapšeni je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.