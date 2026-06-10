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''Pekar'' ulovio kradljivca iz Banjaluke

Autor:

Stevan Lulić
10.06.2026 10:54

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''Пекар'' уловио крадљивца из Бањалуке
Foto: ATV

Banjalučanin A.B. uhapšen je u akciji ''Pekar'' zbog sumnje da je počinio više krađa na području ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

On je osumnjičen da je u periodu od 04. do 26. maja iz tri prodavnice u Banjaluci ukralo više parfema.

Takođe, sumnja se da je 08. juna nasilno ušao u pekaru u Banjaluci kojom prilikom je pronašlo i otuđilo novac.

Nakon obrade u policiji, uhapšeni je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Krađa

Banjaluka

hapšenje

Policija

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