Sud odlučio: Suđenje Kecmanovićima otvoreno za javnost

Autor:ATV
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Viši sud u Beogradu odlučio je danas da otvori za javnost izlaganje završnih riječi na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanović, roditeljima dječaka K. K, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara škole.
Ovo suđenje je od početka bilo zatvoreno za javnost radi zaštite maloljetnika, ali je sud odlučio da izlaganje završnih riječi ipak otvori za javnost.
Završne riječi će najprije iznijeti tužilaštvo, odbrana i oštećeni, nakon čega će sud zakazati objavljivanje presude.
Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići iznijeli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.
Hronika
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Ponovo je saslušan i njihov maloljetni sin K. K, koji se od zločina nalazi u zdravstvenoj ustanovi. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Sudski postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se suđenje ponovi.
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