Logo

Sud odlučio: Suđenje Kecmanovićima otvoreno za javnost

Autor:

ATV
10.06.2026 10:53

Komentari:

0
Виши суд у Београду
Foto: Tanjug/ Video printscreen

Viši sud u Beogradu odlučio je danas da otvori za javnost izlaganje završnih riječi na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanović, roditeljima dječaka K. K, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara škole.

Ovo suđenje je od početka bilo zatvoreno za javnost radi zaštite maloljetnika, ali je sud odlučio da izlaganje završnih riječi ipak otvori za javnost.

Završne riječi će najprije iznijeti tužilaštvo, odbrana i oštećeni, nakon čega će sud zakazati objavljivanje presude.

Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići iznijeli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Hapšenje u Banjaluci: Muškarac fizički napao sugrađanina i policajca

Ponovo je saslušan i njihov maloljetni sin K. K, koji se od zločina nalazi u zdravstvenoj ustanovi. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Sudski postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se suđenje ponovi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosta Kecmanović

Suđenje

Beograd

Ubistvo

Kosta Ribnikar

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Отишла је међу своје планине": Смиљана (27) трагично настрадала на Проклетијама

Srbija

"Otišla je među svoje planine": Smiljana (27) tragično nastradala na Prokletijama

3 h

0
Ђаке тјерали да клече и љубе ноге, све снимали: Језиво вршњачко насиље на Врачару

Srbija

Đake tjerali da kleče i ljube noge, sve snimali: Jezivo vršnjačko nasilje na Vračaru

5 h

0
Ватра "истопила" камионе код Шимановаца, возачи возе у контрасмјеру

Srbija

Vatra "istopila" kamione kod Šimanovaca, vozači voze u kontrasmjeru

19 h

0
Веселин Милић није свједочио убиству Нешовића, одбачен дио оптужнице

Srbija

Veselin Milić nije svjedočio ubistvu Nešovića, odbačen dio optužnice

21 h

1
Small banner

  • Najnovije

13

24

Borac započeo pripreme: Ciljevi odbrana titule i plasman u Evropu

13

16

Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

13

14

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

13

09

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

13

02

Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner