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Vatra "istopila" kamione kod Šimanovaca, vozači voze u kontrasmjeru

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ATV
09.06.2026 17:48

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Ватра "истопила" камионе код Шимановаца, возачи возе у контрасмјеру
Foto: Printscreen/192_rs

Danas popodne izbio je veliki požar nakon sudara kamiona kod Šimanovaca na auto-putu Novi Sad - Beograd, a kako saznaje "Kurir", oba vozača kamiona su preživjela i zadobili su "samo" lakše tjelesne povrede. U akciji spasavanja i gašenju požara učestvuju pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pećinaca i Sremske Mitrovice.

"Oba vozača kamiona zadobila su lakše telesne povrede. Oba vozača uspela su na vrijeme da izađu iz vozila. Zadobili su lakše povrede, a intervencija gašenja je u toku", kaže izvor "Kurira".

Akcija gašanja požara je u toku. Na društvenim mrežama pojavili su se već brojni snimci požara na kojima se vidi da su oba kamiona u potpunosti izgorela.

Vozači jure u kontrasmjeru

Na auto-putu Novi Sad - Beograd je blokirana kolovozna traka u smjeru ka Beogradu kod isključenja za Šimanovce zbog velikog požara nakon sudara dva kamiona, a na društvenim mrežama se pojavio strašan snimak na kom se vidi kako pojedini vozači voze u kontrasmjeru zbog obustave saobraćaja u smeru ka Beogradu. Snimak vožnje u kontrasmjeru kod Šimanovaca objavila je "Instagram" stranica "192_rs".

Na pomenutom snimku vidi se bijeli kamion kako vozi auto-putem u kontrasmjeru. Djeluje da vozi u zaustavnoj traci, ali se to ne vidi najbolje na snimku.

Ispod objave osvanuo je vrlo brzo veliki broj komentara. Korisnici "Instagrama" su bijesni zbog nastavka "epidemije" vožnje u kontrasmjeru, naročito nakon požara poslije sudara kamiona kod Šimanovaca.

Vatrogasci su na licu mjesta i gase požar. Saobraćaj je i dalje obustavljen u smjeru ka Beogradu, ali to nije razlog da vozači okrenu svoje vozilo i da krenu da voze u kontrasmjeru jer time direktno ugrožavaju sve učesnike u saobraćaju zbog čega UPOZORAVAMO sve vozače da budu oprezni ako se nalaze na tom dijelu puta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

požar

Kamion

šimanovci

Auto-put

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