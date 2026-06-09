Približavaju se olujni oblaci: Spremite se, stiže drastično zahlađenje

Autor:ATV
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Preko sjeverne i zapadne Evrope, premješta se u sklopu veoma izraženog hladnog fronta snažan oblačni sistem koji će donijeti obilne padavine, jake oluje sa grmljavinom, olujni vjetar, ali i jako zahlađenje, a u višim dijelovima Alpa i snijeg.
Na udaru ovog sistema danas će se naći centralna Evropa, dok će do Srbije stići će u srijedu uveče i na udaru će se prvo naći sjeverozapadni dio zemlje.
U noći ka četvrtku i tokom četvrtka ovaj hladni front premještaće se preko ostalih dijelova Srbije, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i olujne nepogode, uz opasnost od grada i jakih gromova.
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Očekuje se i drastično zahlađenje, uz priliv osjetno hladnije vazdušne mase sa severozapada. Temperatura će biti u padu i za 10 do 15 stepeni.
Vreme danas i sutra
Današnji i sutrašnji dan donijeće Srbiji pravo ljetnje vrijeme, uz temperature i do 33 stepeni.
Povremeno se očekuje umjerena oblačnost, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, prenosi B92.
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