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Približavaju se olujni oblaci: Spremite se, stiže drastično zahlađenje

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ATV
09.06.2026 12:02

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Preko sjeverne i zapadne Evrope, premješta se u sklopu veoma izraženog hladnog fronta snažan oblačni sistem koji će donijeti obilne padavine, jake oluje sa grmljavinom, olujni vjetar, ali i jako zahlađenje, a u višim dijelovima Alpa i snijeg.

Na udaru ovog sistema danas će se naći centralna Evropa, dok će do Srbije stići će u srijedu uveče i na udaru će se prvo naći sjeverozapadni dio zemlje.

U noći ka četvrtku i tokom četvrtka ovaj hladni front premještaće se preko ostalih dijelova Srbije, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i olujne nepogode, uz opasnost od grada i jakih gromova.

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Očekuje se i drastično zahlađenje, uz priliv osjetno hladnije vazdušne mase sa severozapada. Temperatura će biti u padu i za 10 do 15 stepeni.

Vreme danas i sutra

Današnji i sutrašnji dan donijeće Srbiji pravo ljetnje vrijeme, uz temperature i do 33 stepeni.

Povremeno se očekuje umjerena oblačnost, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, prenosi B92.

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