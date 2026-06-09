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Tri osobe izbodene nožem, uhapšena djevojčica: Opsadno stanje u Mančesteru

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ATV
09.06.2026 11:46

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Жена држи нож
Foto: Unsplash

Tri osobe izbodene su nožem u napadu u srednjoj školi u Mančesteru jutros, izvještava Dejli Mjel.

Škola je iz bezbjednosnih razloga zatvorena, a jedna djevojčica je uhapšena nakon ozbiljnog incidenta.

Policija Velikog Mančestera insistira da "nema šire prijetnje po učenike i osoblje u školi".

"Tri osobe su povrijeđene, međutim, smatra se da povrede trenutno nisu ozbiljne. Hitne službe su i dalje na licu mesta i pružamo podršku školi. Ne vjeruje se da postoji šira prijetnja po učenike i osoblje u školi", rekao je portparol policije.

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Policijska i ambulantna vozila su fotografisana ispred kapije i u školskom dvorištu.

Iznad zgrade je viđen i helikopter hitne pomoći, dok su se na mjestu događaja okupljale velike grupe učenika i roditelja.

Zadruga Akademija Mančester je mešovita srednja škola u predgrađu Blekli.

(Dejli Mejl/Kurir)

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Tagovi :

incident

Škola

napad nožem

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