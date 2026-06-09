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Drama u automehaničarskoj radnji: Dovezao skup automobil u servis pa ostao bez njega

Autor:

ATV
09.06.2026 10:53

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Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

U beogradskom naselju Borča dogodila se krađa automobila iz jedne automehaničarske radnje.

Kako Telegraf saznaje, vlasnik je juče dovezao automobil marke audi A3 na servis i ostavio ga u radionici, a ključevi su ostali u vozilu.

Kada su danas zaposleni primijetili da automobila nema, posumnjali su da je ukraden. Za sada nepoznata osoba je, prema prvim informacijama, odvezla vozilo iz kruga radionice.

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Automehaničar je odmah pozvao policiju, a o nestanku vozila obavešten je i vlasnik automobila.

Slučaj je prijavljen policiji koja je pokrenula istragu.

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Tagovi :

Automehaničar

Automobil

Krađa

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