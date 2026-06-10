"Otišla je među svoje planine": Smiljana (27) tragično nastradala na Prokletijama

Tragična smrt mlade alpinistkinje potresla je cijelu Srbiju, ali i njen rodni grad Lazarevac. U razgovoru sa mještanima, saznali smo da je bila voljena i poštovana od strane svih koji su je poznavali.

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„U subotu je vodila grupu na taj vrh. Bila je vođa i u društvu dvojice iskusnih alpinista. Ona je bila profesionalac, a ne amater kako su prenijeli neki mediji. Trebalo je da zaobiđe stijenu, ali je samo propala. Zbog sastava stijena, koje su krečnjačke, samo je propala niz liticu visoku 250 metara. U subotu niko nije mogao da priđe tijelu, u nedjelju je izašla vojska i policija, ali ni kopnenim ni vazdušnim putem nisu mogli da je izvuku. Porodica je u šoku. Znali su da obožava alpinizam i nije bilo polemike oko toga. Bila je uzoran đak, student, kćerka i rođaka. Dijete za primjer i što je njoj bilo najvažnije, odličan planinar. Samo Bog zna što ju je uzeo na mjestu koje je najviše voljela. Velika tragedija, mlado dijete, život je bio pred njom“, rekao je vidno potrešeni komšija.

Detalji nesreće

Podsjetimo, do nesreće je došlo kada je Smiljana pokušala da zaobiđe stijenu, okliznula se i propala u provaliju duboku 250 metara. Vrh Prokletija koji je Smiljana željela da osvoji među alpinistima je poznat kao nepristupačan, i tek je prije dvije godine po prvi put pokoren.

Akcija potrage, u kojoj su učestvovali Gorska služba spasavanja Crne Gore (GSS) i brojni planinari-alpinisti, trajala je tri dana, prenosi Informer.