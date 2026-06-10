Oteli novac i stvari od sugrađanina, pa mu tražili još para da mu vrate predmete

Policijski službenici Policijske stanice Teslić su juče 09.06.2026. godine, uhapsili H.O. sa područja grada Teslića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Razbojništvo“.

Naime, Policijskoj stanici Teslić je istog dana oko 12,40 časova prijavljeno da je lice H.O. zajedno sa još jednim maloljetnim licem sa područja grada Teslića, upotrebom sile – fizičke snage otuđilo određene predmete, kao i određeni iznos novca od jednog lica iz Teslića, nakon čega su potraživali još novca kako bi mu vratili otuđene stvari, a nakon što su uspjeli u svojoj namjeri, udaljili su se u nepoznatom pravcu.

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Brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika, lice H.O. je lišeno slobode.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad po navedenom predmetu se nastavlja.

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S obzirom da je drugi izvršilac maloljetno lice, policijski službenici Policijske stanice Teslić, postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske.