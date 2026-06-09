Pretresi na 16 lokacija: Uhapšeno 13 osoba i zaplijenjena veća količina oružja

U velikoj i koordinisanoj policijskoj akciji usmjerenoj na suzbijanje nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, istražioci Sektora kriminalističke policije MUP-a TK uhapsili su 13 osoba i zaplijenili značajnu količinu naoružanja.

Akcija je uspješno sprovedena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbi Opštinskog suda u Kalesiji, a u saradnji sa lokalnim policijskim stanicama te pripadnicima MUP-a Republike Srpske iz Policijske uprave Zvornik.

Policijski službenici su izvršili istovremene pretrese na ukupno šesnaest lokacija, obuhvativši područja Kalesije i Živinica u Federaciji BiH, kao i Bratunca, Šekovića i Osmaka u Republici Srpskoj.

Tokom ovih opsežnih aktivnosti, pronađena je i privremeno oduzeta velika količina vojnog i civilnog naoružanja, uključujući automatske puške, pištolje, lovačke puške, kao i različita minsko-eksplozivna sredstva. Uz to, zaplijenjena je i veća količina municije različitih kalibara, dijelovi oružja, mobilni telefoni, te drugi predmeti koji se direktno povezuju sa izvršenjem krivičnog djela nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih naprava.

Po nalogu postupajućeg tužioca, slobode je lišeno trinaest lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo iz člana trista sedamdeset prvog, stav jedan i dva, Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Među uhapšenima su M.S., A.A., F.B., M.B. i J.S. iz Kalesije, zatim K.H., S.F., H.R. i H.B. iz Živinica, kao i F.H. iz Sapne, S.T. iz Osmaka, N.G. iz Bratunca te N.R. iz Šekovića. Istragom u ovom velikom predmetu obuhvaćeno je još jedno lice, O.M. iz Kalesije, koji se od ranije nalazi u pritvoru po drugom osnovu.

Nakon kriminalističke obrade i dokumentovanja predmeta, svi osumnjičeni će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a policija nastavlja dalje mjere i radnje pod nadzorom kantonalnog tužioca.