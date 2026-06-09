Policajac Granične policije počinio samoubistvo iz službenog pištolja

Službenik Granične policije Bosne i Hercegovine ubio se iz službenog pištolja, nezvanično saznaje „Avaz“.

Prema saznanjima „Avaza“, muškarac je pronađen iza kuće. On je radio na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Jutros je trebao doći na posao, ali se nije pojavio, a njegovo tijelo je pronađeno u dvorištu iza kuće.

Građani koji imaju suicidalne misli ili se suočavaju sa problemima, za savjet se mogu obratiti:

- Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banjaluka na telefon 051/230-240

- Savjetodavnoj liniji za djecu i mlade ”Plavi telefon” na broj 080 05 03 05.