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Policajac Granične policije počinio samoubistvo iz službenog pištolja

Autor:

ATV
09.06.2026 15:29

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Полицајац Граничне полиције починио самоубиство из службеног пиштоља
Foto: Granična policija BiH

Službenik Granične policije Bosne i Hercegovine ubio se iz službenog pištolja, nezvanično saznaje „Avaz“.

Prema saznanjima „Avaza“, muškarac je pronađen iza kuće. On je radio na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Jutros je trebao doći na posao, ali se nije pojavio, a njegovo tijelo je pronađeno u dvorištu iza kuće.

Građani koji imaju suicidalne misli ili se suočavaju sa problemima, za savjet se mogu obratiti:

- Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banjaluka na telefon 051/230-240

- Savjetodavnoj liniji za djecu i mlade ”Plavi telefon” na broj 080 05 03 05.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Samoubistvo

Granična policija BiH

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