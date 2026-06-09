Potvrđeno više od 100 smrtnih slučajeva od ebole

Prije nepunih mjesec dana utvrđeno je aktuelno izbijanje ebole na istoku Konga. U međuvremenu, broj preminulih porastao je na 101. Samo mali broj zaraženih nalazi se na putu oporavka.

U Demokratskoj Republici Kongo, broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao je na 101. Prema podacima Ministarstva informisanja ove centralnoafričke države, do nedjelje je potvrđeno ukupno 550 slučajeva oboljenja.

Prema navedenim podacima, 309 osoba nalazilo se u bolnici ili izolaciji. Devetnaest pacijenata je na putu oporavka.

Aktuelna epidemija virusa u Kongu zvanično je utvrđena prije nepunih mjesec dana. Njeno suzbijanje je posebno teško jer za soj virusa ebole tipa Bundibugio još ne postoje ni vakcina ni posebna terapija.

Praćenje kontakata nije dovoljno

Da bi se zaustavilo širenje bolesti, prema podacima Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), neophodno je identifikovati i nadzirati 90 odsto svih osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom. Trenutno je, prema podacima Ministarstva informisanja u Kinšasa, stepen praćenja kontakata oko 64 odsto, piše Tagesschau

Napadi ljutih mještana na zdravstvene radnike, nepovjerenje dijela stanovništva i oružani sukobi u pogođenoj pokrajini Ituri dodatno otežavaju napore usmjerene na suzbijanje epidemije.