Logo
Large banner

Potvrđeno više od 100 smrtnih slučajeva od ebole

Autor:

ATV
09.06.2026 15:16

Komentari:

0
Ебола Африка Конго
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Prije nepunih mjesec dana utvrđeno je aktuelno izbijanje ebole na istoku Konga. U međuvremenu, broj preminulih porastao je na 101. Samo mali broj zaraženih nalazi se na putu oporavka.

U Demokratskoj Republici Kongo, broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao je na 101. Prema podacima Ministarstva informisanja ove centralnoafričke države, do nedjelje je potvrđeno ukupno 550 slučajeva oboljenja.

Prema navedenim podacima, 309 osoba nalazilo se u bolnici ili izolaciji. Devetnaest pacijenata je na putu oporavka.

Aktuelna epidemija virusa u Kongu zvanično je utvrđena prije nepunih mjesec dana. Njeno suzbijanje je posebno teško jer za soj virusa ebole tipa Bundibugio još ne postoje ni vakcina ni posebna terapija.

Praćenje kontakata nije dovoljno

Da bi se zaustavilo širenje bolesti, prema podacima Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), neophodno je identifikovati i nadzirati 90 odsto svih osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom. Trenutno je, prema podacima Ministarstva informisanja u Kinšasa, stepen praćenja kontakata oko 64 odsto, piše Tagesschau

Napadi ljutih mještana na zdravstvene radnike, nepovjerenje dijela stanovništva i oružani sukobi u pogođenoj pokrajini Ituri dodatno otežavaju napore usmjerene na suzbijanje epidemije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ebola virus

Afrika

Kongo

zaraza

virus

smrtni slučaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

4 h

0
Жена држи нож

Svijet

Tri osobe izbodene nožem, uhapšena djevojčica: Opsadno stanje u Mančesteru

5 h

0
Захарова: Украјинске спортисте тренирају за русофобију и испирају им мозгове

Svijet

Zaharova: Ukrajinske sportiste treniraju za rusofobiju i ispiraju im mozgove

5 h

0
Позоришна сала са погледом на празну бину.

Svijet

Beba izbačena iz pozorišta tokom Šekspirove "Bure"

5 h

0

  • Najnovije

16

42

Otvoren modernizovan hirurški blok u brčanskoj bolnici

16

36

Ruske vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogu biti spremne već 2026. godine

16

35

Kako prepoznati i odabrati slatku lubenicu prilikom kupovine

16

29

Mastilović posjetio Tehnološki fakultet i Studentski centar u Zvorniku

16

23

Igor Štmac nije više trener Zrinjskog

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner