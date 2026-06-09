Prihvaćena neopoziva ostavka Gojka Kličkovića

Za vršioca dužnosti zamjenika načelnika izabran je Đuro Babić kojeg je predložio SNSD, pišu Nezavisne novine.

Prije početka sjednice stigla neopoziva ostavka

Predsjednik Skupštine opštine Dušan Ćulibrk rekao je da je u prijedlogu dnevnog reda vanredne sjednice bila analiza provedenih mjera po zaključku sa sjednice održane 2. aprila, ali da je prije njenog početka stigla neopoziva ostavka načelnika, te je uvrštena u dnevni red.

Na prijedlog opozicionih odbornika SDS-a, SP-a i NP-a u prijedlog dnevnog reda je uvrštena i inicijativa za opoziv zamjenika načelnika Miroslava Radakovića.

Ćulibrk: Dobar postupak

Predsjednik Skupštine opštine Dušan Ćulibrk (SNSD) ocijenio je kao dobar postupak načelnika Kličkovića koji je podnošenjem ostavke omogućio da se ne ide na opoziv, za šta bi se izdvojila znatna sredstva.

On smatra da neće doći do promjena u skupštinskoj većini u kojoj su do sada bila četiri odbornika SNSD-a, dva Ujedinjene Srpske i jedan DEMOS-a.

Potpredsjednik Skupštine opštine Đorđo Jež (DEMOS) kaže da je bio prinuđen da podrži inicijativu za opoziv zamjenika načelnika opštine jer smatra da nisu poštovane skupštinske odluke.

"Pokušali smo da se dogovorimo, jedno vrijeme je funkcionisalo. Podržao sam opoziv da bi se nešto promijenilo", rekao je Jež i dodao da će podržati većinu koja će napraviti pomak u prevazilaženju problema.

Štrajk upozorenja

Zbog neisplaćenih plata zaposleni u opštinskoj upravi u Krupi na Uni organizovali su jednočasovni štrajk.

Tri mjeseca radimo bez plata, a štrajk je bio jedini način da upozorimo rukovodstvo opštine da više nećemo da trpimo. Ovo su rekli radnici opštinske uprave u Krupi na Uni.

"Mi smo postavili svojim nadređenim svoje zahtjeve u kojima tražimo isplatu plata za mart i april do 15.6., a isplatu za maj do 25.6.", rekao je Duško Pupac, predsjednik štrajkačkog odbora.

Radnici se nadaju razrješenju situacije.

"Mi se nadamo da će doći do isplate, sada je do rukovodstva. Ako ne bude isplaćeno onda ćemo vidjeti sa radnicima da se dogovorimo koji su dalji koraci" rekla je Danijela Marjanović, radnica opštinske uprave za RTRS.