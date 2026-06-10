Pronađen mrtav pripadnik Granične policije BiH

Zaposlenik Granične policije BiH iz Kreševa, čije je nestanak prijavljen u ponedjeljak, 8. juna, oko 23 sata, pronađen je mrtav juče oko 13:40 sati na užem lokalitetu Turanj u opštini Kreševo.

IZ MUP-a SBK naveli su kako je njegov nestanak u ponedjeljak u Policijsku stanicu Kreševo prijavila T. L, rođena 1986. godine, nastanjena u Kreševu, navodeći da se njen suprug M. B, rođen 1987. godine, nastanjen u Kreševu, po zanimanju zaposlenik GP BiH, udaljio od kuće tog dana u 19 sati u nepoznatom pravcu.

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Prema prijavi, sa sobom je odnio službeno naoružanje i od tog momenta se nije javljao na mobilni telefon.

Nakon zaprimljene prijave, pokrenuta je intenzivna potraga za navedenom osobom na području opštine Kreševo, u koju su bili uključeni policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova SBK Travnik – pripadnici JSP-a i SKP-a MUP-a, kao i policijski službenici PS Kreševo, službe civilne zaštite Opštine Kreševo te pripadnici LD ‘Tetrijeb’ Kreševo.

“U utorak, 9. juna, oko 13:40 sati, na užem lokalitetu Turanj u opštini Kreševo, uz pomoć službenika OBA BiH, osoba M. B. iz Kreševa uspješno je locirana, dok je od strane navedenih učesnika potrage navedena osoba pronađena. Istog dana u 14:30 sati dežurni mrtvozornik DZ Kreševo konstatovao je smrt osobe M.B”, saopštili su iz kantonalnog MUP-a.

Uviđajne mjere i radnje, kao i druge radnje prvog poduhvata, provode policijski službenici OKP PU Kiseljak, pod nadzorom dežurnog tužioca KT Travnik, koji ih je za to ovlastio.

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O svim daljim mjerama i radnjama koje preduzmu policijski službenici MUP-a SBK, kao i druge agencije za provođenje zakona i partnerske organizacije povodom navedenog događaja, javnost će biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju.