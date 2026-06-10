Nakon zapijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

Kriminalistička policija MUP-a Tuzlanskog kantona tužilaštvu je podnijela izvještaj protiv 11 osoba, koji su uhvapšeni u velikoj akciji zbog sumnje da u počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

”Šest osoba je predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Oni će danas biti ispitani i postupajući tužilac će najvjerovatnije Opštinskom sudu u Kalesiji za njih staviti prijedlog za određivanje mjere pritvora”, rekao je portparol KT Tuzla Admir Arnautović.

Četvoro osumnjičenih brani se sa slobode

Prema njegovim riječima jedna osumnjičena osoba se nalazi u pritvoru u drugom predmetu u kojem je otvorena istraga protiv njega.

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”Protiv četiri preostale osumnjičene osobe će se istraga voditi u redovnoj proceduri i pušteni su da se brane sa slobode”, rekao je Arnautović.

Zaplijenjeno oružja, eksploziv, mobilni telefoni

Podsjećamo, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Opštinskog suda Kalesija juče su izvršeni pretresi na više lokacija u Kalesiji i Živinicama. U saradnji sa MUP-om Republike Srpske izvršeni su pretresi na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Prilikom pretresa je pronađena i oduzeta određena količina vatrenog oružja, municije, eksplozivnih sredstava i dijelova oružja, te mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

"Postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičene i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na njih. Izdate su i naredbe za potrebna vještačenja i druge istražne radnje”, rekao je Arnautović.