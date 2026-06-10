Logo

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

Autor:

ATV
10.06.2026 13:14

Komentari:

0
Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.
Foto: Višegradske vijesti

Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Višegradu dobila je osam novih računara u okviru projekta "Bolje škole, bolja budućnost", koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a donacija će doprinijeti unapređenju nastavnog procesa i boljim uslovima rada u informatičkom kabinetu.

Direktor škole Tanja Jevtić Raković rekla je da je nova informatička oprema od velikog značaja jer će omogućiti kvalitetnije izvođenje nastave i bolje uslove za učenike i nastavnike.

"Postojeća IT oprema bila je dotrajala, a zbog nedovoljnog broja funkcionalnih računara učenici su često radili u grupama. Nova oprema će znatno poboljšati nastavu informatike i omogućiti kvalitetniji rad", istakla je Jevtić Raković.

Ona je navela da škola ima kontinuiranu podršku institucija Republike Srpske, podsjetivši da je početkom školske godine obezbijeđen i novi minibus za prevoz učenika.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izjavio je da su ulaganja u obrazovanje i digitalizaciju jedan od prioriteta lokalne zajednice.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Za vrtić u Palama četiri miliona KM

"Zahvalni smo predsjedniku Republike Srpske što je prepoznata potreba škole za novom opremom. Zajednički cilj lokalne uprave, republičkih institucija i privrednih subjekata jeste stvaranje što boljih uslova za obrazovanje djece", rekao je Đurević.

On je dodao da su u podršci školama učestvovali i opština Višegrad i preduzeće "Hidroelektrane na Drini", te podsjetio da je najavljena i rekonstrukcija fiskulturne sale u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Uručenju donacije prisustvovao je i direktor preduzeća "Hidroelektrane na Drini" Nedeljko Perišić.

/Glas Srpske/

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

Višegrad

Hidroelektrana Višegrad

donacija

računar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Далековод, Бијељина

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: U petak bez struje 5.800 korisnika

1 h

0
свијеће паљење свијећа црква

Gradovi i opštine

Parastos za 30 srpskih civila ubijenih u Čemernu

5 h

0
Скуп Јахорина

Gradovi i opštine

Skup predstavnika skupština lokalnih zajednica na Jahorini

17 h

0
Рудник Нова Љубија

Gradovi i opštine

Ispunjeni uslovi za otvaranje stečaja rudnika ''Nova Ljubija''

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

13

16

Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

13

14

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

13

09

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

13

02

Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

12

58

Nakon zapijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner