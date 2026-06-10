Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Višegradu dobila je osam novih računara u okviru projekta "Bolje škole, bolja budućnost", koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a donacija će doprinijeti unapređenju nastavnog procesa i boljim uslovima rada u informatičkom kabinetu.

Direktor škole Tanja Jevtić Raković rekla je da je nova informatička oprema od velikog značaja jer će omogućiti kvalitetnije izvođenje nastave i bolje uslove za učenike i nastavnike.

"Postojeća IT oprema bila je dotrajala, a zbog nedovoljnog broja funkcionalnih računara učenici su često radili u grupama. Nova oprema će znatno poboljšati nastavu informatike i omogućiti kvalitetniji rad", istakla je Jevtić Raković.

Ona je navela da škola ima kontinuiranu podršku institucija Republike Srpske, podsjetivši da je početkom školske godine obezbijeđen i novi minibus za prevoz učenika.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izjavio je da su ulaganja u obrazovanje i digitalizaciju jedan od prioriteta lokalne zajednice.

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"Zahvalni smo predsjedniku Republike Srpske što je prepoznata potreba škole za novom opremom. Zajednički cilj lokalne uprave, republičkih institucija i privrednih subjekata jeste stvaranje što boljih uslova za obrazovanje djece", rekao je Đurević.

On je dodao da su u podršci školama učestvovali i opština Višegrad i preduzeće "Hidroelektrane na Drini", te podsjetio da je najavljena i rekonstrukcija fiskulturne sale u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Uručenju donacije prisustvovao je i direktor preduzeća "Hidroelektrane na Drini" Nedeljko Perišić.

/Glas Srpske/