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Parastos za 30 srpskih civila ubijenih u Čemernu

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ATV
10.06.2026 07:33

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свијеће паљење свијећа црква
Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

Kod Spomen-obilježja u Čemernu kod Ilijaša danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine zvjerski ubili pripadnici takozvane Armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja koji još nisu kažnjeni za svoja nedjela zbog inertnog i vanustavnog pravosuđa u BiH i Federaciji BiH.

Okupljanje učesnika ovog događaja predviđeno je u 9.30 časova kod Crkve Svetih Petra i Pavla na Nišićima.

Prema protokolu, u 11.00 časova na groblju u selu Čemerno biće služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća, dok je za 14.00 časova planiran povratak za Nišiće.

Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića Rijeke i Orahova i iz drugih mjesta napale su Čemerno u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. godine.

Pripadnici tadašnje Teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece, a selo su sravnili sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema nijednog Srbina povratnika.

Tokom napada na Čemerno ubijeni su gotovo svi stanovnici, a počinioci su imali jasnu naredbu pretpostavljenih da u ovom mjestu unište sve.

Oni koji nisu ubijeni na kućnom pragu ili su u napadu ranjeni, odvedeni su u zloglasne logore za Srbe.

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Kao i u ostalim muslimanskim napadima na srpska sela, i na Čemernu je opljačkano i odneseno sve što se moglo ponijeti, a selo je ostalo razoreno i spaljeno.

Žrtve napada muslimanskih snaga na Čemerno su Miloš Bunjevac, Mirosava Bunjevac, Ranko Bunjevac, Slavojka Bunjevac, Đorđo Bunjevac, Koviljka Bunjevac, Goran Bunjevac, Rajko Bunjevac, Novko Ćetković, Spasenija Damjanović, Ranka Damjanović, Jadranka Damjanović, Staka Damjanović, Zdravko Damjanović, Manojlo Đuka, Gojko Ćurđić, Miroslav Janković, Sreten Janković, Radomir Jevtić, Svetozar Kapetanović, Ljubiša Lazendić.

U napadu muslimanske vojske iz Breze, Visokog i Kaknja ubijeni su i Milovan Malešević, Žarko Malešević, Nedeljko Mićić, Stanoje Mirković, Miro Pantić, Stana Rašević, Milinko Trifković, Janja Trifković i Rajko Trifković, dok se ostale žrtve vode kao nestale.

Predmet "Džemal Hadžić i ostali", poznat kao predmet "Čemerno" u fazi je glavnog pretresa pred Sudom BiH.

Suđenje je i dalje aktivno, a donošenje prvostepene presude još se očekuje.

Tužilaštvo BiH vodi postupak protiv više nekadašnjih pripadnika Teritorijalne odbrane iz Kaknja, Breze i Ilijaša, kojima je na teret stavljen ratni zločin nad 30 žrtava srpske nacionalnosti u selu Čemerno.

(Srna)

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stradanje Srba

Zločin nad Srbima

Odbrambeno-otadžbinski rat

Ratni zločini

Parastos

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