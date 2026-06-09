Novo Trebinje nova razvojna šansa

Nove saobraćajnice, moderni stambeni i poslovni kompleksi, parkovi, hoteli i nove investicije. Tako je zamišljeno da izgleda Novo Trebinje. Na više od 380 hektara zapadno do grada planira se potpuno novo naselje.

Regulacioni planovi već se pripremaju. A prvi cilj je izgradnja povoljnijih stanova za domaće stanovništvo.

"Naš plan što se tiče Novoga Trebinja prvo će biti izrada individualno stambenog kompleksa za stanovanje. Idemo tim putem da prvo radimo zgrade i tu imaju prednost naši Trebinjci prilikom kupovine nekretnina po povoljnijim cijenama. Radićemo zgrade i više porodičnog stanovanja. Plan nam je i da dovedemo brojne poslovne saradnike", rekla je Amerisa Zavitan Jeftović, načelnik Odjeljenja za urbanizam grada Trebinja. Širenje Trebinja jedino je rešenje za ekspanziju gradnje i velike gužve.Cilj je da grad na jugu poveća broj stanovnika.

"Mi ćemo putem Novog Trebinja dozvati poslovne saradnike, dovesti brojne turiste a i povećati broj stanovnika grada Trebinja", rekla je Amerisa Zavitan Jeftović, načelnik Odjeljenja za urbanizam grada Trebinja.

Upravo o razvoju Trebinja već naredne sedmice pričaće se na prvoj Međunarodnoj konferenciji „Gradimo region“. Na jugu će se okupiti investitori, izvođači, predstavnici kompanija, vlada i gradova iz nekoliko država. Razmijeniće se iskustva, tražiće se rešenja.

"Trebinje ima jedan značajnu arhitektonsku i urbanističku cjelinu i svaki novi projekat koji se gradi bi trebalo da to nadogradi, a ne da ga narušava. S te strane projekt Novo Trebinje bi mogao da crpi iskustva iz koncepta Beograd na vodi, koji ne samo da je stvarao novo, nego se jako puno fokusirao i na očuvanje starog", rekao je Milovan Savić, direktor prodaje Beograda na vodi

A dok planiraju Novo Trebinje, gradski čelnici kažu da neće zaboraviti ni staro. Pred njima je još mnogo posla oko sređivanja brojnih saobraćajnica i užeg jezgra grada.