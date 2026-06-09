Studentskom inicijativom ljetnikovci za predah od učenja

Autor:ATV
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Prostor u dvorištu Studentskog centra „Boriša Starović“, namijenjen za odmor, rekreaciju i druženje na otvorenom, upotpunjen je drvenim ljetnikovcima. Projekat je realizovan na inicijativu studenata okupljenih u Udruženje „Sanus medikus“.
Značajnu podršku dobili su od Gradske uprave, javnih ustanova i preduzeća, kao i privatnih preduzetnika, koji su obezbijedili sredstva, građevinski materijal i drugu neophodnu pomoć.
Vođeni željom da unaprijede uslove za boravak u Studentskom centru i obezbijede kutak za predah nakon predavanja i višečasovnog učenja, studenti su osmislili projekat kojim je neiskorišteni dio kompleksa pretvoren u funkcionalan i uređen prostor za svakodnevne aktivnosti.
U planiranju i izvođenju radova zajednički su učestvovali studenti oba fočanska fakulteta.
„Dosta troškova smo u prvoj fazi smaljili, jer se odazvao veliki broj studenata i Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta koji su zajedno betonirali, šalovali, radili drvenariju. Veoma je lijepo kad nešto napravite sami, onda znate više to da cijenite i poštujete, tako da je ovo jedan važan projekat koji su studenti napravili za studente, uz finansijsku pomoć donatora. Drago nam je što će ovi ljetnikovci ostati i budućim generacijama da se ovdje druže, odmaraju i upoznaju“, rekao je predsjednik Udruženja „Sanus medikus“ Miloš Todorović.
Prema riječima gradonačelnika Foče Milana Vukadinovića, Gradska uprava nastaviće da podržava inicijative mladih i projekte koji doprinose kvalitetnijem studentskom životu.
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Među njima je i ranije najavljeno osnivanje Studentskog društvenog centra, koji će studentskoj populaciji pružiti dodatan prostor za okupljanje i realizaciju različitih sadržaja.
„Smatram da Grad Foča i mimo ovoga treba da nastavi da pomaže sve studente, i domaće, i strane. Iznaći ćemo i lokaciju budućeg prostora za njihovo druženje. Već smo obišli neke lokacije i sigurno je da ćemo u dogledno vrijeme imati i to završeno“, istakao je Vukadinović.
Nakon uređenja prostora za odmor i druženje, koji je dobio ljetnikovce, stanari i rukovodstvo Studentskog centra „Boriša Starović“ planiraju nove sadržaje koji će unaprijediti svakodnevicu studenata.
„U planu je da u blizini novoizgrađenih ljetnikovaca izgradimo teretanu na otvorenom, koja bi služila za rekreaciju naših studenata, jer, kao što kažu, u zdravom tijelu je i zdrav duh. To je jedna od ideja, a naravno da ćemo podržati i inicijativu studenata da dobiju društveni centar. Nadam se da će do kraja godine sve biti završeno po tom planu“, rekao je direktor SC „Boriša Starović“ Blaško Trifković.
U Studentskom centru „Boriša Starović“ boravi 370 studenata.
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